Fuertes lluvias, actividad eléctrica y vientos en Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas, según el SMN

De un calor intenso a unas precipitaciones constantes durante horas, el pronóstico indica variaciones muy marcadas en el clima para la capital argentina.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: NA

Tras una ola de calor que alcanzará los 34° en Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que, durante el fin de semana, las temperaturas disminuirán marcadas por la llegada de una intensa tormenta con lluvias intensas que afectará a la capital.

Además, esta situación no solo afectará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que también se hará presente en localidades como Tigre, Tres de Febrero, San Miguel, Quilmes, Lomas de Zamora, Ezeiza, La Plata, Chascomús, La Costa Atlántica y Benito Juárez.

El pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

De este modo, la semana será predominantemente calurosa, especialmente entre miércoles y viernes, con máximas que superan los 30 °C y baja probabilidad de lluvia. Hacia el sábado y domingo aumenta la inestabilidad, con posibilidad de tormentas y descenso térmico.

Según los pronósticos meteorológicos disponibles para Buenos Aires, las lluvias comenzarán el sábado 20 de diciembre, cuando se espera la llegada de chubascos y tormentas en la ciudad y sus alrededores. Esta inestabilidad continuará durante todo el domingo 21, con probabilidad de precipitaciones y mayor nubosidad en gran parte del día. Para el lunes 22 de diciembre, el tiempo tenderá a mejorar y las precipitaciones cesarán, dando paso a condiciones más estables y con menos probabilidad de lluvia.

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante la semana

El organismo meteorológico publicó el pronóstico para los días venideros en la Ciudad de Buenos Aires: