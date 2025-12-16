Fuertes lluvias, actividad eléctrica y vientos en Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas, según el SMN
De un calor intenso a unas precipitaciones constantes durante horas, el pronóstico indica variaciones muy marcadas en el clima para la capital argentina.
Tras una ola de calor que alcanzará los 34° en Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que, durante el fin de semana, las temperaturas disminuirán marcadas por la llegada de una intensa tormenta con lluvias intensas que afectará a la capital.
Además, esta situación no solo afectará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que también se hará presente en localidades como Tigre, Tres de Febrero, San Miguel, Quilmes, Lomas de Zamora, Ezeiza, La Plata, Chascomús, La Costa Atlántica y Benito Juárez.
De este modo, la semana será predominantemente calurosa, especialmente entre miércoles y viernes, con máximas que superan los 30 °C y baja probabilidad de lluvia. Hacia el sábado y domingo aumenta la inestabilidad, con posibilidad de tormentas y descenso térmico.
Según los pronósticos meteorológicos disponibles para Buenos Aires, las lluvias comenzarán el sábado 20 de diciembre, cuando se espera la llegada de chubascos y tormentas en la ciudad y sus alrededores. Esta inestabilidad continuará durante todo el domingo 21, con probabilidad de precipitaciones y mayor nubosidad en gran parte del día. Para el lunes 22 de diciembre, el tiempo tenderá a mejorar y las precipitaciones cesarán, dando paso a condiciones más estables y con menos probabilidad de lluvia.
Cómo estará el clima en Buenos Aires durante la semana
El organismo meteorológico publicó el pronóstico para los días venideros en la Ciudad de Buenos Aires:
- Miércoles 17 de diciembre: se espera un día cálido con cielo parcialmente nublado, con temperaturas que podrían oscilar entre aproximadamente 17 °C de mínima y 31 °C de máxima. La probabilidad de lluvia es baja y el viento soplaría con cierta intensidad desde el noroeste.
- Jueves 18 de diciembre: continuará el calor, siendo el día más cálido de la semana con una máxima cercana a los 34 °C y cielo algo a parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones para esta jornada.
- Viernes 19 de diciembre: permanecerá cálido, con marcas térmicas que podrían alcanzar los 32 °C durante la tarde y condiciones mayormente estables en cuanto a lluvias.
- Sábado 20 de diciembre: hacia el fin de semana hay posibilidades de tormentas y mayor inestabilidad, con probabilidad de precipitaciones y un descenso moderado de las temperaturas máximas con respecto a los días más calurosos de la semana.
- Domingo 21 de diciembre: se mantendría un ambiente más variable, con probables tormentas aisladas o chaparrones y temperaturas que rondarían valores agradables para diciembre, aunque con mayor nubosidad.