Inundaciones en Corrientes: más de 400 vecinos fueron evacuados tras el fuerte temporal que afectó a la provincia

La caída de 400 milímetros provocó colapso en los desagües pluviales, cortes en el suministro eléctrico y el transporte, saturación en el suelo y anegaciones. Uno de los puntos más afectados fue San Luis del Palmar.

Inundaciones en Corrientes. Foto: NA.

Al menos 413 vecinos fueron evacuados por las inundaciones que se registraron este fin de semana en la provincia de Corrientes.

Oficiales de la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina monitorean la crecida de los ríos Uruguay y Paraná, mientras que se alojó a los habitantes en escuelas y gimnasios municipales.

Inundaciones en Corrientes. Foto: NA.

La caída de 400 milímetros provocó colapso en los desagües pluviales, cortes en el suministro eléctrico y el transporte, saturación en el suelo y anegaciones.

Personal de Defensa Civil, Bomberos y Policía de las distintas localidades llevaron víveres y materiales hacia los albergues.

Además, se efectuaron tareas de seguridad ciudadana en las zonas afectadas al igual que acciones de prevención y seguridad vial.

San Luis del Palmar, la zona más afectada por las inundaciones en Corrientes

Uno de los puntos más afectados es San Luis del Palmar, donde más de 300 personas debieron ser evacuadas y el municipio se mantiene en estado de emergencia ante un pronóstico climático poco alentador.

El intendente de dicha localidad, Néstor René Bujald, explicó que en apenas 48 horas cayeron cerca de 400 milímetros de lluvia, un extraordinario volumen que superó ampliamente la capacidad de drenaje del sistema hídrico.

Inundaciones en Corrientes. Foto: X @JuanCorrientes.

Y agregó en diálogo con ‘TN’: “Lamentablemente, hace un mes y medio ya habíamos sufrido una inundación, aunque no tan grande como esta. Hoy estamos hablando de prácticamente 400 milímetros en muy pocas horas”.

Como consecuencia directa, el municipio activó 12 centros de evacuados que albergan a más de 310 personas, pertenecientes a 79 familias.

A esta cifra se suman alrededor de 45 familias auto evacuadas, lo que eleva el número total de damnificados a más de 400 personas, todas asistidas por el Estado municipal y provincial.

El pronóstico en Corrientes

El pronóstico indica tormentas fuertes al menos hasta el miércoles 31 de diciembre, con alerta amarilla vigente en la provincia de Corrientes.

Inundaciones en Corrientes. Foto: X @JuanCorrientes.

Frente a este panorama, las autoridades locales trabajan minuto a minuto, monitoreando la evolución del clima y la crecida de los cursos de agua, mientras la población espera que las lluvias cesen y el nivel del agua comience a descender para poder regresar a sus hogares.

Por otro lado, las consecuencias del temporal también se hicieron sentir en Paso de la Patria, donde el único acceso a la zona del Faro, ubicado en Punta Santa Ana, a la altura del kilómetro 20, colapsó completamente tras el repentino crecimiento del arroyo San Juan.