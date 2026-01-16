Alerta por fuertes vientos y frío: cuándo baja la temperatura y qué regiones se verán afectadas
Un nuevo frente frío avanza sobre el país y provocará fuertes vientos, un marcado descenso de temperatura y condiciones inestables en varias regiones entre el viernes y el inicio de la próxima semana.
Un nuevo cambio de tiempo avanza sobre el país con el ingreso de aire frío y ráfagas intensas. El fenómeno provocará un marcado descenso de temperaturas y condiciones inestables en varias regiones entre el viernes y el comienzo de la próxima semana.
Se trata del tercer ingreso de aire frío en lo que va de la semana y comenzará a sentirse con fuerza en la Patagonia durante el viernes, donde se esperan jornadas muy ventosas. Con el correr del sábado, el frente avanzará hacia el centro del país y marcará un nuevo cambio en las condiciones del tiempo.
Durante la mañana y parte del sábado, el tiempo se mantendrá estable, con sol y temperaturas agradables en Cuyo, el norte patagónico y las provincias centrales. Sin embargo, hacia la tarde y la noche se prevé un desmejoramiento en la región Pampeana, con la aparición de lluvias y tormentas aisladas.
El frente frío alcanzará el centro del AMBA, el sur del Litoral y Córdoba en las primeras horas del domingo. Allí podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas, mientras que a lo largo de la jornada se espera el desarrollo de tormentas más intensas en el extremo norte del país y en las provincias del NOA.
Entre el domingo y el lunes se consolidará un sistema de alta presión sobre el centro de Argentina, que traerá tiempo estable y cielos despejados en gran parte de la Patagonia norte y las provincias centrales. Este escenario estará acompañado por temperaturas más bajas, con mañanas frescas que marcarán el inicio de la nueva semana.
Cómo estará el clima en CABA
- Sábado 17: la temperatura oscilará entre los 21 y 32 grados. El sol se hará presente durante la mañana y hacia la tarde comenzará a cubrirse. Por la noche se esperan ráfagas de viento del sur, con velocidades de entre 51 y 59 km/h.
- Domingo 18: la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 27. El cielo estará parcialmente nublado, con momentos de sol, y se registrará viento del sudeste entre 42 y 50 km/h.
- Lunes 19: con el ingreso del frente frío se producirá un descenso térmico. La mínima bajará a 15 grados y la máxima llegará a 24. El tiempo se mantendrá estable, con sol durante gran parte de la jornada.
De este modo, el fin de semana estará marcado por el cambio de tiempo, con vientos y un progresivo descenso de las temperaturas. El ingreso del frente frío se hará sentir con mayor claridad a partir del lunes, cuando se espera un inicio de semana más fresco y con condiciones estables en gran parte del país.