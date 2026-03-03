Alerta naranja por intensa actividad eléctrica en varias zonas del país. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó para este martes condiciones climáticas adversas para una parte del país, especialmente en el norte, donde se concentran los niveles de alerta por tormenta más elevados.

Según el mapa de advertencia, rige una alerta naranja en provincias del noroeste argentino (NOA) y sectores del norte del país. En estas zonas se esperan tormentas fuertes a severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 70 km/h y probable caída de granizo.

Martes con alertas por tormentas fuertes en el norte y lluvias persistentes en el centro del país. Foto: SMN.

Además, gran parte del centro argentino —incluida la región pampeana— permanece bajo alerta amarilla por tormentas y lluvias intensas. Si bien los fenómenos serían menos complicados que en el norte, podría registrarse bastante agua acumulada y complicaciones puntuales, sobre todo en áreas urbanas que no tienen un drenaje correcto.

Hacia la Patagonia norte también se observan advertencias de nivel amarillo, mientras que el extremo sur se mantiene sin alertas significativas, con condiciones relativamente más estables.

Alerta naranja: qué recomienda el SMN

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Alerta por lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Se adelanta el otoño: qué día termina el calor y baja la temperatura en Buenos Aires

Si bien marzo empezó con temperaturas máximas por encima de los 30 grados, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un pronóstico alentador para los amantes del frío en la Ciudad de Buenos Aires. Según se indicó, se prevén días de lluvia que provocarán el descenso de los registros térmicos y marcarán un adelanto de lo que será el otoño.

El SMN indica que el clima estará inestable en los próximos días, mientras que las precipitaciones comenzarán sobre la noche del miércoles 4 y la madrugada del jueves 5 de marzo. Esto provocará que baje la temperatura, puesto que en las jornadas venideras las máximas no superarán los 25 grados.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Cómo va a estar el clima la primera semana de marzo en Buenos Aires

Martes 3 de marzo: mínima de 22 °C y máxima de 28 °C. El cielo estará nublado y habrá un 10% de probabilidad de lluvias durante toda la jornada. Además, se esperan vientos de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

M iércoles 4 de marzo: temperatura mínima de 22 °C y máxima de 32 °C, acompañado de un cielo nublado y vientos de entre 13 y 22 km/h. Se esperan un 10% de probabilidades de precipitación sobre la tarde/noche.

Jueves 5 de marzo: empieza a bajar la temperatura, con una mínima de 19 °C y una máxima de 25 °C. Se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y mañana, mientras que a la tarde el cielo permanecerá nublado, con 10% de probabilidades de precipitación. Los vientos irán de 13 a 22 km/h.

Viernes 6 de marzo: mínima de 18 °C y máxima de 25 °C, con entre 10% y 40% de probabilidades de lluvias durante la madrugada y mañana, y 10% para la tarde/noche. Los vientos irán de 13 a 22 km/h.

Sábado 7 de marzo: mínima de 18 °C y máxima de 25 °C con cielo nublado durante todo el día. Por la tarde/noche, habrá 10% de probabilidades de lluvia.

El comienzo de marzo muestra así un escenario marcado por la inestabilidad, con lluvias y fuertes vientos como protagonistas en gran parte del territorio nacional.