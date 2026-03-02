Alerta por tormentas y vientos intensos en AMBA y otras provincias:

Lluvias y tormentas sobre Buenos Aires. Foto: SMN

El comienzo de la semana llega con condiciones inestables en una parte de la Argentina. Según el mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, se prevén tormentas fuertes, ráfagas intensas y fenómenos persistentes que afectarán principalmente a la región central y sectores del sur del país.

De acuerdo con el SMN, rige una alerta amarilla en amplias zonas de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba y parte de la Patagonia. Estas áreas podrían registrar tormentas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Alerta por tormentas y vientos intensos en el centro y sur del país. Foto: SMN.

En tanto, sectores puntuales del centro del país se encuentran bajo alerta naranja, lo que implica fenómenos meteorológicos más intensos y con capacidad de generar inconvenientes. Allí se esperan tormentas fuertes a severas, con posible caída de granizo y acumulados de lluvia significativos.

Hacia el extremo sur, también se observan advertencias por vientos intensos, especialmente en Tierra del Fuego, donde las ráfagas podrían ser persistentes y afectar la circulación y actividades al aire libre.

Por su parte, el norte argentino se mantiene mayormente sin alertas, con condiciones más estables en comparación con el centro y sur.

Lluvia, tormentas. Foto: imagen creada con Copilot.

Alerta por tormentas: las recomendaciones del SMN

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El comienzo de marzo muestra así un escenario marcado por la inestabilidad, con lluvias y viento como protagonistas en gran parte del territorio nacional.