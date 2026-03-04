Cuándo llega el tormentón a Buenos Aires y otras provincias:

Lluvias y tormentas intensas. Foto: IA/Canal26

Para este miércoles se mantendrán algunas condiciones inestables en sectores del centro de la Argentina, aunque el panorama general muestra una mejora respecto a días anteriores.

Según el mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla en provincias del centro, donde se esperan tormentas aisladas, pero algunas localmente fuertes, con ráfagas, actividad eléctrica y acumulados de lluvia que podrían ser significativos en cortos períodos.

Mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Foto: SMN.

En comparación con el martes, el norte argentino presenta menos áreas bajo advertencia, mientras que gran parte de la región pampeana y la Patagonia se encuentran sin alertas vigentes o con fenómenos de menor intensidad.

En el extremo sur del país también se mantiene una advertencia de nivel amarillo por vientos y lluvias persistentes, especialmente en zonas australes, donde las condiciones pueden afectar la circulación y actividades al aire libre.

Lluvias y cielo nublado en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Cómo seguirá el clima en el AMBA

La semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estará marcada por jornadas inestables hasta el viernes, con probabilidad de lluvias y tormentas, y una mejora notoria a partir del sábado.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el miércoles 4 se espera una jornada calurosa, con una máxima cercana a los 29°C y una mínima de 19°C. Durante la mañana, el tiempo se presentará mayormente estable, pero hacia la tarde y noche podrían desarrollarse tormentas aisladas, con probabilidad baja a moderada.

Clima en CABA. Foto: SMN.

El jueves 5 será el día más inestable de la semana. Se prevén lluvias y tormentas durante buena parte de la jornada, con probabilidades que podrían alcanzar el 70% en algunos tramos del día. La temperatura descenderá levemente, con una máxima de 24°C y mínima de 19°C. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h.

El viernes 6 continuarán las lluvias y tormentas, especialmente durante la madrugada y la mañana, aunque hacia la tarde las condiciones tenderían a mejorar. La temperatura se mantendrá similar, con máxima de 24°C y mínima de 19°C.

Alerta por tormentas: las recomendaciones del SMN