Llegan 3 días de tormentas, frío y vientos fuertes: cuándo llueve y baja la temperatura en Buenos Aires
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre 40% de probabilidades de precipitaciones. Cuándo habrá lluvias acompañadas por fuertes ráfagas de viento.
El clima en los primeros días de marzo comenzó inestable. Tras algunas jornadas con temperaturas superiores a los 30 grados, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa tres días de lluvias para la Ciudad de Buenos Aires, las cuales harán bajar los registros térmicos, acercándose a lo esperable durante el otoño.
Además de la tormenta, también se esperan fuertes ráfagas de viento, por lo que es importante seguir las recomendaciones del ente meteorológico para estos fenómenos meteorológicos.
A qué hora llueve y baja la temperatura
Según lo informado por el SMN, este miércoles 4 de marzo habrá entre 10% y 40% de probabilidades de precipitaciones sobre la tarde/noche.
El día comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 22 °C que alcanzará una máxima de 29 °C durante la tarde. Además, los vientos irán de los 7 a los 31 kilómetros por hora, mientras que a la noche, cuando se desaten las tormentas más fuertes, habrá ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
Estas precipitaciones provocarán un fuerte descenso en la temperatura para los próximos días, cuando el termómetro registre, como máximo, 24 °C.
72 horas de lluvia: cómo sigue el clima en Buenos Aires
- Miércoles 4 de marzo: temperatura mínima de 22 °C y máxima de 29 °C acompañado de un cielo nublado y vientos de entre 7 y 31 km/h. Se esperan entre 10% 40% de probabilidades de chaparrones sobre la tarde y noche. Además, el día cierra con ráfagas intensas de entre 42 y 50 km/h.
- Jueves 5 de marzo: empieza a bajar la temperatura, con una mínima de 19 °C y una máxima de 24 °C. Va a llover todo el día. Las precipitaciones más intensas se darán a la mañana. Durante toda la jornada se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.
- Viernes 6 de marzo: mínima de 19 °C y máxima de 24 °C, con lluvias aisladas a la madrugada y mañana; y chaparrones para la tarde/noche. Los vientos irán de 13 a 31 km/h.
- Sábado 7 de marzo: mínima de 17 °C y máxima de 23 °C con cielo nublado durante todo el día. Sobre la mañana se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
- Domingo 8 de marzo: mínima de 16 °C y máxima de 23 °C. Cielo parcialmente nublado durante todo el día y vientos de entre 7 y 22 km/h.
Alerta por tormentas: las recomendaciones del SMN
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.