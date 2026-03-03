Tormentas fuertes en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El clima en los primeros días de marzo comenzó inestable. Tras algunas jornadas con temperaturas superiores a los 30 grados, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa tres días de lluvias para la Ciudad de Buenos Aires, las cuales harán bajar los registros térmicos, acercándose a lo esperable durante el otoño.

Además de la tormenta, también se esperan fuertes ráfagas de viento, por lo que es importante seguir las recomendaciones del ente meteorológico para estos fenómenos meteorológicos.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

A qué hora llueve y baja la temperatura

Según lo informado por el SMN, este miércoles 4 de marzo habrá entre 10% y 40% de probabilidades de precipitaciones sobre la tarde/noche.

El día comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 22 °C que alcanzará una máxima de 29 °C durante la tarde. Además, los vientos irán de los 7 a los 31 kilómetros por hora, mientras que a la noche, cuando se desaten las tormentas más fuertes, habrá ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Estas precipitaciones provocarán un fuerte descenso en la temperatura para los próximos días, cuando el termómetro registre, como máximo, 24 °C.

72 horas de lluvia: cómo sigue el clima en Buenos Aires

Miércoles 4 de marzo : temperatura mínima de 22 °C y máxima de 29 °C acompañado de un cielo nublado y vientos de entre 7 y 31 km/h. Se esperan entre 10% 40% de probabilidades de chaparrones sobre la tarde y noche. Además, el día cierra con ráfagas intensas de entre 42 y 50 km/h.

Jueves 5 de marzo : empieza a bajar la temperatura, con una mínima de 19 °C y una máxima de 24 °C. Va a llover todo el día . Las precipitaciones más intensas se darán a la mañana. Durante toda la jornada se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.

Viernes 6 de marzo : mínima de 19 °C y máxima de 24 °C, con lluvias aisladas a la madrugada y mañana; y chaparrones para la tarde/noche. Los vientos irán de 13 a 31 km/h.

Sábado 7 de marzo : mínima de 17 °C y máxima de 23 °C con cielo nublado durante todo el día. Sobre la mañana se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Domingo 8 de marzo: mínima de 16 °C y máxima de 23 °C. Cielo parcialmente nublado durante todo el día y vientos de entre 7 y 22 km/h.

