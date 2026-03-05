Nubes, lloviznas y varias provincias bajo alerta: cuándo llega el cambio brusco de clima y cómo seguirá el fin de semana
Se espera que aumente la inestabilidad y que aparezcan las lloviznas aisladas. Estas condiciones podrían extenderse también durante la noche. Qué provincias están bajo alerta amarilla.
Según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves se presentará con cielo mayormente nublado y condiciones algo inestables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hacia la tarde y la noche podrían registrarse lloviznas y ráfagas de viento moderadas.
Este día comenzará con nubosidad predominante durante la mañana, aunque con baja probabilidad de precipitaciones, entre 0% y 10%. Sin embargo, con el paso de las horas, especialmente desde la tarde, aumentará la inestabilidad y aparecerán lloviznas aisladas. Estas condiciones podrían extenderse también durante la noche.
En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 19°C y una máxima que alcanzará los 26°C. Si salís, no olvides tu paraguas.
Cómo seguirá el tiempo el fin de semana
Para los días siguientes se espera que las condiciones continúen variables, con temperaturas templadas y probabilidad de algunas precipitaciones aisladas antes de una mejora hacia el fin de semana.
Alerta amarilla para varias zonas del país
Según el mapa de advertencias del SMN, la zona más comprometida se concentra en provincias del norte y parte del centro del país. Allí se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos.
Además, no se descarta la presencia de ráfagas intensas y posible caída de granizo en algunos sectores, especialmente durante la tarde y la noche.
Las provincias alcanzadas son principalmente:
- Salta
- Jujuy
- Tucumán
- Santiago del Estero
- Catamarca
- La Rioja
- Sectores de Córdoba
Qué implica la alerta amarilla
Según el SMN, la alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes o daños leves, por lo que se recomienda tomar precauciones y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
Entre las recomendaciones se destacan:
- Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.
- No refugiarse bajo árboles ni postes de luz.
- Asegurar objetos que puedan volarse con el viento.
- Estar atentos a las actualizaciones del pronóstico