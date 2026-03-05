Qué provincias están bajo alerta amarilla. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves se presentará con cielo mayormente nublado y condiciones algo inestables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hacia la tarde y la noche podrían registrarse lloviznas y ráfagas de viento moderadas.

Este día comenzará con nubosidad predominante durante la mañana, aunque con baja probabilidad de precipitaciones, entre 0% y 10%. Sin embargo, con el paso de las horas, especialmente desde la tarde, aumentará la inestabilidad y aparecerán lloviznas aisladas. Estas condiciones podrían extenderse también durante la noche.

Clima para el AMBA. Foto: SMN.

En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 19°C y una máxima que alcanzará los 26°C. Si salís, no olvides tu paraguas.

Cómo seguirá el tiempo el fin de semana

Para los días siguientes se espera que las condiciones continúen variables, con temperaturas templadas y probabilidad de algunas precipitaciones aisladas antes de una mejora hacia el fin de semana.

Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Alerta amarilla para varias zonas del país

Según el mapa de advertencias del SMN, la zona más comprometida se concentra en provincias del norte y parte del centro del país. Allí se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos.

Además, no se descarta la presencia de ráfagas intensas y posible caída de granizo en algunos sectores, especialmente durante la tarde y la noche.

Alerta amarilla para varias zonas del país. Foto: SMN.

Las provincias alcanzadas son principalmente:

Salta

Jujuy

Tucumán

Santiago del Estero

Catamarca

La Rioja

Sectores de Córdoba

Qué implica la alerta amarilla

Según el SMN, la alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes o daños leves, por lo que se recomienda tomar precauciones y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Entre las recomendaciones se destacan: