Hoy en Buenos Aires, el clima presentará condiciones parcialmente nubosas con una mínima de 5.6°C al inicio del día. A medida que avanza la mañana, las temperaturas irán incrementándose, alcanzando su punto máximo de 15.7°C en la tarde. Se prevén velocidades de viento de hasta 21 km/h, proporcionando una brisa ligera en la mayoría de los sectores de la ciudad. La humedad se mantendrá en un rango que no superará el 92%, lo cual contribuirá a una sensación térmica más fresca por la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, el cielo continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 15°C, ofreciendo un clima agradable para actividades al aire libre. Hacia la noche, las condiciones climáticas permanecerán estables, con una disminución gradual de la temperatura. Es recomendable considerar alguna capa ligera si planea salir, ya que las velocidades de viento podrían incrementar ligeramente, aunque sin causar molestias significativas.

En caso de lluvias, aunque no son esperadas, siempre es prudente tener un paraguas a mano. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones sigue estando baja este martes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 10 de marzo de 2026

Este martes, el sol hará su aparición a las 8:05 de la mañana, brindando un amanecer espectacular para los madrugadores. La puesta del sol está programada para las 19:52, proporcionando varias horas de luz solar que podrán ser aprovechadas para realizar diversas actividades.