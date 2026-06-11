Cuándo vuelven las tormentas a Buenos Aires y cómo estará el clima para los próximos días, según el SMN

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires. Foto: NA

Tras varios días con cielo variable, nieblas matinales y temperaturas frescas, los porteños deberán volver a prestar atención al paraguas durante el próximo fin de semana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias regresarían el sábado 13, cuando se espera un aumento de la nubosidad y probabilidades de precipitaciones que podrían ubicarse entre el 40% y el 70%, especialmente durante la tarde y la noche.

La jornada del sábado presentará temperaturas más bajas, con una mínima cercana a los 9°C y una máxima de 14°C. Además, se prevé viento moderado, lo que podría generar una sensación térmica aún más fresca.

Clima en Buenos Aires. Foto: SMN.

Antes de ese cambio de tiempo, tanto las jornadas de este jueves como las de este viernes se mantendrán sin lluvias. El cielo estará parcialmente nublado y podrían registrarse bancos de niebla durante las primeras horas del día, con máximas que rondarán los 17°C.

Luego del episodio de inestabilidad del sábado, las condiciones volverían a mejorar desde el domingo 14. El resto de la semana se perfila con tiempo estable, nubosidad variable y sin precipitaciones relevantes, acompañado por temperaturas máximas de entre 15°C y 16°C.

Pronóstico extendido para Buenos Aires

Jueves 11: nieblas y nubosidad variable, sin lluvias.

Viernes 12: cielo parcialmente nublado, ambiente fresco.

Sábado 13: regreso de las lluvias, principalmente por la tarde y noche.

Domingo 14 al miércoles 17: tiempo estable y sin precipitaciones destacadas.

Pronóstico extendido para Buenos Aires. Foto: NA

Alerta roja por nevadas en gran parte del país: qué provincias estarán afectadas y qué recomienda el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por nevadas para sectores de la cordillera de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan fenómenos de intensidad excepcional que podrían generar complicaciones en la circulación y afectar actividades al aire libre. Además, rige una alerta amarilla por vientos para distintas zonas de la Patagonia.

Según el mapa oficial actualizado para este jueves 11 de junio, las condiciones más adversas se concentrarán en el extremo sur del país. Mientras la alerta roja advierte sobre nevadas abundantes y persistentes, la alerta amarilla anticipa vientos con velocidades sostenidas y ráfagas que podrían superar los 90 km/h en algunos sectores.

Alerta roja por nevadas: las zonas afectadas

La advertencia de mayor nivel alcanza áreas cordilleranas del sur de Santa Cruz y sectores de Tierra del Fuego. El SMN indicó que se esperan acumulaciones significativas de nieve, con potencial para provocar interrupciones en el tránsito, baja visibilidad y dificultades en servicios e infraestructura.

Ante este escenario, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, contar con elementos de emergencia en los vehículos y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Mapa de alertas. Foto: SMN

Alerta amarilla por vientos en la Patagonia

Además, gran parte de Santa Cruz y sectores de Chubut permanecen bajo alerta amarilla por vientos. El fenómeno podría estar acompañado por ráfagas intensas capaces de generar inconvenientes temporarios y reducir la visibilidad en rutas.

Entre las recomendaciones figuran asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre y circular con extrema precaución, especialmente en caminos y rutas expuestas.

Recomendaciones del SMN ante alerta roja por nevadas