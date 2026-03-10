Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este martes 10 de marzo de 2026
Clima diario
Clima en Formosa para hoy
En la mañana de este martes, Formosa experimentará un clima parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 7.9°C. La humedad se situará alrededor del 96%. Se pronostica que los vientos alcancen una velocidad máxima de 9 km/h, proporcionando un ambiente fresco al inicio del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Para la tarde y la noche, se espera una jornada con temperaturas que alcanzarán un máximo de 20.5°C. El viento soplará con una velocidad media, con rachas que podrían llegar a 17 km/h. La probabilidad de precipitaciones es mínima durante esta parte del día, por lo que se anticipa que el clima mantenga condiciones estables.
Observaciones astronómicas
El sol en Formosa saldrá a las 07:37 y se pondrá a las 18:08, aprovechando más de diez horas de luz solar. La fase lunar actual es de creciente, con la luna saliendo a las 17:29 y poniéndose a las 07:02 del día siguiente.