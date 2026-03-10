Clima en Formosa para hoy

En la mañana de este martes, Formosa experimentará un clima parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 7.9°C. La humedad se situará alrededor del 96%. Se pronostica que los vientos alcancen una velocidad máxima de 9 km/h, proporcionando un ambiente fresco al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde y la noche, se espera una jornada con temperaturas que alcanzarán un máximo de 20.5°C. El viento soplará con una velocidad media, con rachas que podrían llegar a 17 km/h. La probabilidad de precipitaciones es mínima durante esta parte del día, por lo que se anticipa que el clima mantenga condiciones estables.

Observaciones astronómicas

El sol en Formosa saldrá a las 07:37 y se pondrá a las 18:08, aprovechando más de diez horas de luz solar. La fase lunar actual es de creciente, con la luna saliendo a las 17:29 y poniéndose a las 07:02 del día siguiente.