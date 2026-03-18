Tormentas fuertes en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Luego de un martes con precipitaciones intensas en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias intensas volverán el próximo sábado, jornada en la que se esperan tormentas aisladas durante gran parte del día y una probabilidad de precipitaciones que podría alcanzar el 70%. Además, el ingreso de inestabilidad estará acompañado por un descenso de temperatura con una máxima estimada de 25 grados.

Hasta entonces, el tiempo se mantendrá estable: entre el miércoles y el viernes predominarán las buenas condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y sin chances de lluvia.

Cuándo vuelve la lluvia a Buenos Aires. Foto: SMN

Para el domingo, en cambio, se prevé una mejora temporaria del clima, aunque el alivio duraría poco, ya que hacia el lunes y martes podrían registrarse nuevamente precipitaciones y tormentas aisladas en el área metropolitana.

Clima extendido para Buenos Aires, día por día

Miércoles 18: jornada estable, con cielo entre parcialmente nublado y algo soleado. La temperatura se moverá entre 16° y 26°, sin probabilidad de lluvias.

Jueves 19: continuará el buen tiempo, con nubosidad variable y ambiente templado. Se espera una mínima de 18° y máxima de 26°, también sin precipitaciones.

Viernes 20: aumentará la nubosidad y el calor, con temperaturas entre 21° y 27°. Aunque no se esperan lluvias importantes, será una jornada más inestable hacia la noche.

Sábado 21 : será el día de mayor cambio, con tormentas fuertes durante la mañana y el mediodía, probabilidad de lluvia elevada y descenso térmico. La temperatura irá de 21° a 25°.

Domingo 22: mejoran las condiciones, vuelve el sol y baja la temperatura, con registros entre 15° y 24°.

Lluvia Foto: Foto generada con IA

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