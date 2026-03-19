Alerta por lluvias fuertes con posible caída de granizo en el país. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas, con posible caída de granizo, en cinco provincias de la Argentina para este jueves 19 de marzo de 2026.

Según informó el organismo climático, las provincias afectadas por el temporal son: La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y San Luis. Esas zonas estarán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y San Luis se verán afectadas por tormentas fuertes este jueves 19 de marzo. Foto: Foto generada con IA

Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

El clima en Buenos Aires para este jueves 19 de marzo

El clima en la Ciudad de Buenos Aires para el jueves 19 de marzo de 2026 se presentará con condiciones variables, predominio de nubosidad y una tendencia a la inestabilidad, en líneas con las previsiones del SMN.

La jornada comenzará con cielo mayormente nublado y temperaturas templadas. La mínima se ubicará en torno a los 18°C, mientras que la máxima alcanzará valores cercanos a los 26°C, lo que marca un leve descenso respecto a jornadas anteriores más cálidas.

Durante la mañana, el ambiente se mantendrá húmedo y con escasa presencia de sol, producto del avance de un sistema frontal que comenzará a afectar el área metropolitana. Esta situación favorecerá la formación de nubosidad persistente y limitará el aumento de temperatura.

Los chaparrones podrían presentarse durante el mediodía y la tarde del jueves 19 de marzo en Buenos Aires. Foto: Unsplash

Hacia el mediodía y la tarde, aumentará la probabilidad de precipitaciones. Se esperan lluvias aisladas o chaparrones, que podrían presentarse de manera intermitente a lo largo de la jornada. Las precipitaciones podrían intensificarse, aunque sin alcanzar características severas.

Durante la noche, las condiciones tenderán a mantenerse inestables, con cielo cubierto y probabilidad de lluvias aisladas. No se descarta una mejora gradual hacia el cierre del día, aunque sin un cambio completo del panorama.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Las condiciones tenderán a mantenerse inestables, con cielo cubierto y probabilidad de lluvias aisladas. Foto: NA

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes