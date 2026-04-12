Estabilidad y ascenso térmico: los detalles del clima para este domingo 12 de abril de 2026, según el SMN Foto: argentina.gob.ar

El clima en Ciudad de Buenos Aires mejora este domingo con ascenso térmico y excelentes condiciones para disfrutar al aire libre

El pronóstico anticipa un alivio tras la inestabilidad de las últimas horas del sábado tanto para CABA como AMBA, donde las temperaturas alcanzarán una máxima de 25°C.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para este 12 de abril

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la jornada comenzó con una mañana fresca pero agradable. El día iniciará con una mínima de 17°C y una humedad cercana al 55%. Hacia la tarde, la sensación térmica se mantendrá en sintonía con la temperatura real.

En tanto, en el Conurbano bonaerense, la nubosidad será variable y la rotación del viento hacia el este/sureste sobre el final del día aportará una brisa suave sin probabilidades de precipitaciones.

Los detalles del clima para este domingo 12 de abril de 2026, según el SMN Foto: buenosaires.gob.ar

El clima en el resto de Argentina

El resto del país presenta mayores complicaciones en el norte y el oeste. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) mantiene vigentes alertas amarillas por tormentas para las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco, donde se esperan precipitaciones localmente fuertes.

Asimismo, rigen advertencias por fenómenos de viento y nieve en la región cordillerana. La provincia de Neuquén enfrentará nevadas en zona de montaña, mientras que en San Luis y Córdoba el viento del sector norte se intensificará durante la tarde.

Pronóstico extendido

El lunes comenzará con nubosidad variable y vientos del noreste que elevarán la temperatura máxima hasta los 28°C, sin embargo, hacia la noche de mañana, la aproximación de un frente frío generará las primeras chances de lluvias débiles en el AMBA.

Para el martes, habrá un marcado descenso de la temperatura máxima, que difícilmente superará los 24°C dando inicio a un periodo de clima otoñal propio de esta época del año.