Lluvias y tormentas sobre Buenos Aires. Foto: SMN

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias volverán a la Ciudad de Buenos Aires a partir de mitad de semana. Luego de un inicio de semana con condiciones mayormente agradables, la inestabilidad comenzará el próximo martes por la noche, cuando se prevé nubosidad y probabilidad de precipitaciones.

Sin embargo, el miércoles aparece como el día más inestable de la semana, con lluvias y posibles chaparrones intermitentes a lo largo de toda la jornada. Además, se espera un leve descenso de la temperatura máxima y mayor presencia de humedad, lo que podría generar un ambiente más fresco e inestable.

Cuándo vuelven las lluvias, según el SMN. Foto: SMN.

Cómo seguirá el clima durante el resto de la semana

Para el jueves 16, si bien todavía podrían registrarse algunas nubes, la probabilidad de lluvias será baja y las condiciones tenderán a mejorar progresivamente. Este cambio dará paso a un período de tiempo más estable.

Entre el viernes 17 y el domingo 19 se espera buen tiempo en líneas generales, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias significativas. Las temperaturas se mantendrán templadas, con máximas que oscilarán entre los 23°C y 25°C y mínimas entre los 17°C y 18°C, configurando jornadas agradables y típicas de otoño.

Lluvia y calor en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Qué recomienda el SMN ante un clima con lluvias

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cómo regular la humedad en los ambientes

Mantener los niveles de humedad bajo control es importante para la comodidad, la salud y el cuidado del hogar, especialmente en días inestables como los que anticipa el pronóstico. Lo ideal es que la humedad en ambientes interiores se mantenga entre 40% y 60%.

Cómo regular la humedad de los ambientes. Foto: Foto generada con IA

Una de las formas más simples para mantener la humedad es abrir las ventanas durante al menos 10 a 15 minutos al día, incluso en invierno, ya que ayuda a renovar el aire y reducir la acumulación de humedad. En días de lluvia o alta humedad exterior, conviene aprovechar los momentos más secos (por ejemplo, al mediodía) para hacerlo.