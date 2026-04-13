Hay alerta amarilla por tormenta en 6 provincias: cómo estará el clima esta semana, según el SMN . Foto: Foto generada con IA

La semana comienza con un clima primaveral que se extenderá al resto de los días, ya que, las temperaturas alcanzarán los 25 grados, mientras que para mediados de la misma se aguardan algunos chaparrones.

Así lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional que señaló que en la jornada del lunes habrá un cielo que irá de parcial a mayormente nublado con vientos del noreste rotando al este, una marca mínima de 17 grados y una máxima de 24.

En tanto para el martes pronostica un cielo mayormente nublado con chaparrones en la noche, vientos del noreste girando al este y temperaturas que irán de los 18 a los 24 grados.

Ya el miércoles, se aguardan chaparrones durante toda la jornada con vientos del sureste rotando al este, una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 23, mientras que para el jueves el cielo estará mayormente nublado con vientos del este girando al sudeste y marcas que irán de los 19 a los 24 grados.

Para el viernes, el SMN pronostica un cielo parcialmente nublado con vientos del sudoeste, una marca mínima de 18 grados y una máxima de 25 en el que será uno de los días más cálidos de la semana.

En tanto, el sábado será otra jornada calurosa, ya que, el cielo estará parcialmente nublado, los vientos soplarán del sur al sudeste y las temperaturas irán de los 17 a los 25 grados.

Alerta amarillo en 6 provincias

El SMN emitió una alerta de nivel amarillo para este lunes, advirtiendo sobre tormentas de variada intensidad que afectarán a seis provincias del país y se espera que los fenómenos meteorológicos incluyan ráfagas intensas, actividad eléctrica y una importante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Alerta amarillo en 6 provincias

Las provincias bajo alerta son Formosa, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, el oeste de Chaco y el norte de Córdoba y, según el reporte oficial, el área bajo alerta será impactada por lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes, mientras que el organismo destaca que el principal riesgo radica en la persistencia y abundancia de las precipitaciones.

Los detalles técnicos del fenómeno incluyen:

Precipitación acumulada: se estiman valores de entre 30 y 70 mm, con la posibilidad de superar estas cifras en puntos localizados.

Viento: se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Actividad eléctrica: se espera que sea frecuente e intensa.

Granizo: no se descarta la caída ocasional de granizo en las zonas afectadas.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Ante la vigencia de esta alerta, el SMN recomienda a la población tomar las siguientes medidas de precaución para minimizar riesgos:

Evitar salir de casa si no es estrictamente necesario.

No sacar la basura y asegurarse de limpiar desagües y sumideros para evitar anegamientos.

Desconectar electrodomésticos y, en caso de que el agua ingrese a la vivienda, cortar el suministro eléctrico de inmediato.

Mantenerse alejado de puertas y ventanas cerradas.

Asegurar objetos en balcones o patios que puedan ser arrastrados por las ráfagas de viento.

En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato dentro de un edificio, casa o vehículo completamente cerrado.

El organismo oficial recomienda a los ciudadanos de las zonas afectadas mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales de Defensa Civil.