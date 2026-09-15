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Clima en Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 15 de septiembre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 15 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Noroeste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sur 18 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sureste 14 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 18 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 18°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:51
Puesta del sol18:43
Horas de luz11h 52m
Fase lunarCreciente
Iluminación21%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 15 de septiembre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:51 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 11h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 15 de septiembre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 18 - 42 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Noroeste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Noroeste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° Noroeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Noroeste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Noroeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Oeste 12 - 28 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Suroeste 15 - 35 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Suroeste 16 - 37 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Sur 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sur 17 - 39 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Sur 16 - 39 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Sur 17 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Sur 18 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Sur 17 - 42 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Sur 12 - 34 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Sur 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Sureste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sureste 14 - 30 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sureste 13 - 28 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sureste 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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