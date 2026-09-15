Diputados acelera el debate por las deudas familiares y abre una nueva pulseada política. Foto: X @DiputadosAR

La Cámara de Diputados iniciará este martes una etapa clave en el tratamiento de los proyectos sobre sobreendeudamiento familiar y morosidad. El plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor comenzará a las 14 (hora argentina) para analizar 76 iniciativas vinculadas a una problemática que ganó relevancia por el crecimiento del crédito al consumo, los préstamos digitales y las billeteras virtuales.

El cronograma fue establecido tras el emplazamiento aprobado en la última sesión impulsada por la oposición y prevé una nueva reunión informativa el 22 de septiembre y una última convocatoria el 29, fecha en la que se buscará avanzar con la firma de dictámenes.

La oposición enfrenta el desafío de ordenar 76 proyectos y construir un dictamen común

Con la discusión ya formalmente abierta, el principal reto para los bloques opositores será lograr consensos entre decenas de iniciativas con enfoques diferentes. La tarea de amalgamar propuestas y seleccionar aquellas con mayores posibilidades de reunir apoyos obligará también a dejar proyectos afuera, una situación que podría generar tensiones entre los distintos espacios.

El reto para los bloques opositores será lograr consensos entre decenas de iniciativas con enfoques diferentes. Foto: X @DiputadosAR

La intención de los sectores opositores es llegar a fin de mes con una propuesta sólida que contemple mecanismos de protección para consumidores y soluciones para los casos de endeudamiento más críticos, aunque todavía no está claro qué modelo terminará imponiéndose.

El Gobierno apuesta a un proyecto propio y busca seducir a los dialoguistas

Mientras la oposición intenta unificar posiciones, La Libertad Avanza (LLA) espera que el Poder Ejecutivo envíe durante los próximos días su propio proyecto de ley. La estrategia oficial será construir un dictamen alternativo y sumar el respaldo de los bloques dialoguistas para disputarle la iniciativa a la oposición.

Según trascendió, la propuesta incluirá advertencias obligatorias para quienes soliciten créditos, sistemas de doble verificación y programas de educación financiera. En cambio, no incorporará límites al costo financiero ni mecanismos de refinanciación para deudores en situación crítica, una diferencia central respecto de varias iniciativas opositoras.

La propuesta incluirá advertencias obligatorias para quienes soliciten créditos y sistemas de doble verificación. Foto: X @DiputadosAR

La negociación detrás del emplazamiento que terminó en una votación unánime

La discusión tiene como antecedente inmediato la sesión de la semana pasada, cuando la oposición consiguió reunir quórum sin el acompañamiento del oficialismo y avanzó con el pedido de emplazamiento de las comisiones. Sin embargo, una vez que quedó claro que no podría impedir la sesión, el oficialismo modificó su estrategia y abrió una negociación con sectores dialoguistas.

El acuerdo incluyó excluir a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del esquema de trabajo, una condición que el Gobierno consideraba indispensable para evitar el tratamiento de proyectos con impacto fiscal. Esa concesión permitió destrabar la votación y facilitó que el emplazamiento terminara siendo aprobado por unanimidad.

La verdadera batalla comienza ahora: quién se queda con los apoyos para dictaminar

Superada la disputa por el cronograma, la atención se traslada a las comisiones. Allí oficialismo y oposición buscarán reunir las firmas necesarias para fortalecer sus respectivos dictámenes y llegar con mayor respaldo político a una eventual discusión en el recinto.

El oficialismo y la oposición buscarán reunir las firmas necesarias para fortalecer sus respectivos dictámenes. Foto: Twitter Diputados Argentina

El escenario permanece abierto y los bloques dialoguistas aparecen como actores decisivos. Con un proyecto oficial aún pendiente de presentación y una oposición obligada a sintetizar decenas de iniciativas, las próximas semanas definirán qué propuesta logra imponerse en una de las discusiones económicas y sociales más sensibles que hoy atraviesan al Congreso.