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Denunciaron por “contrabando pesquero” a empresas que operan en el mar argentino con licencias británicas desde Malvinas

La causa quedó radicada en el fuero Penal Económico y señala dos delitos: evasión del control aduanero y clandestinidad y engaño.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Las pesqueras operan en el mar argentino con licencias británicas desde Malvinas.
Las pesqueras operan en el mar argentino con licencias británicas desde Malvinas. Foto: X/@LechuzaAtea
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Una denuncia ante la Justicia Federal en lo Penal Económico por “contrabando pesquero” fue presentada este lunes contra empresas internacionales que operan en el mar argentino con permisos brindados por las autoridades británicas en el área de las Islas Malvinas.

La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, de la organización Reset Republicano, y acusa a las compañías por “contrabando contra las empresas pesqueras que operan bajo licencia trucha expedida por la ‘autoridad’ colonial británica”.

Según indicaron los letrados en sus redes sociales, “dichas pesqueras se llevan el patrimonio itícola de la Nación evadiendo a la aduana argentina”, debido a que “las ‘licencias de pesca’ expedidas por los usurpadores son, en realidad, verdaderas patentes de corso mediante las cuales se degrada la riqueza del Mar Argentino”.

Las pesqueras operan en el mar argentino con licencias británicas desde Malvinas. Foto: Noticias Ambientales

La causa radica en el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 7, a cargo del Dr. Juan Pedro Galván Greenway con el número 1283/2026.

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En qué se basa la denuncia contra pesqueros en las Islas Malvinas

La denuncia abarca dos delitos. El primero es la evasión del control aduanero bajo la presunción de que las compañías extraerían la riqueza pesquera del territorio nacional con el objetivo de efectuar exportaciones, trasbordos en alta mar o descargas directas en el puerto de Puerto Argentino o en terminales de otros países, omitiendo de manera intencional la fiscalización de la Argentina.

El segundo refiere a la clandestinidad y engaño, basado en que al tratarse de autorizaciones brindadas “por una potencia ocupante de facto”, las firmas involucradas aplicarían un ardid diseñado para desviar e impedir que la aduana argentina controle las mercaderías y así evitar el pago de los derechos de exportación y el cumplimiento de los regímenes cambiarios de la Argentina.

Cuáles son las empresas denunciadas

La denuncia puso el foco en varias empresas españolas, en especial de la región de Galicia, que trabajan en conjunto con sociedades mixtas constituidas en Malvinas con el amparo de licencias británicas que los abogados denunciantes califican como “ilícitas”.

Las mismas son:

  • Lanzal: relacionada a la sociedad mixta Petrel Fishing Company Ltd., que opera a través del buque principal Monteferro bajo el registro de las Islas Malvinas.
  • Grupo Pereira: vinculada a Argos Group Ltd. Usa las embarcaciones Argos Cíes y Argos Berbés.
  • Pescapuerta: asociada a South Atlantic Squid y las naves Falcon, Prion y Robin M. Lee.
  • Copemar: relacionada a South Atlantic Squid, opera con el barco Hadassa Bay, que reemplazó al Baffin Bay.
  • Ferralmes: vinculada a Castelo Fishing Co., cuyo buque principal es el Castelo.
  • Hermanos Touza: tiene una sociedad con Beaufort Fishing Ltd. Utilizan la embarcación Hermanos Touza.
  • Moradiña: asociada a Polar Ltd., que explota el navío New Polar Playa de Sartaxens bajo banderas de España y de las Islas Malvinas.
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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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