Denunciaron por “contrabando pesquero” a empresas que operan en el mar argentino con licencias británicas desde Malvinas

Las pesqueras operan en el mar argentino con licencias británicas desde Malvinas. Foto: X/@LechuzaAtea

Una denuncia ante la Justicia Federal en lo Penal Económico por “contrabando pesquero” fue presentada este lunes contra empresas internacionales que operan en el mar argentino con permisos brindados por las autoridades británicas en el área de las Islas Malvinas.

La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, de la organización Reset Republicano, y acusa a las compañías por “contrabando contra las empresas pesqueras que operan bajo licencia trucha expedida por la ‘autoridad’ colonial británica”.

Según indicaron los letrados en sus redes sociales, “dichas pesqueras se llevan el patrimonio itícola de la Nación evadiendo a la aduana argentina”, debido a que “las ‘licencias de pesca’ expedidas por los usurpadores son, en realidad, verdaderas patentes de corso mediante las cuales se degrada la riqueza del Mar Argentino”.

Las pesqueras operan en el mar argentino con licencias británicas desde Malvinas. Foto: Noticias Ambientales

La causa radica en el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 7, a cargo del Dr. Juan Pedro Galván Greenway con el número 1283/2026.

En qué se basa la denuncia contra pesqueros en las Islas Malvinas

La denuncia abarca dos delitos. El primero es la evasión del control aduanero bajo la presunción de que las compañías extraerían la riqueza pesquera del territorio nacional con el objetivo de efectuar exportaciones, trasbordos en alta mar o descargas directas en el puerto de Puerto Argentino o en terminales de otros países, omitiendo de manera intencional la fiscalización de la Argentina.

El segundo refiere a la clandestinidad y engaño, basado en que al tratarse de autorizaciones brindadas “por una potencia ocupante de facto”, las firmas involucradas aplicarían un ardid diseñado para desviar e impedir que la aduana argentina controle las mercaderías y así evitar el pago de los derechos de exportación y el cumplimiento de los regímenes cambiarios de la Argentina.

Cuáles son las empresas denunciadas

La denuncia puso el foco en varias empresas españolas, en especial de la región de Galicia, que trabajan en conjunto con sociedades mixtas constituidas en Malvinas con el amparo de licencias británicas que los abogados denunciantes califican como “ilícitas”.

Las mismas son: