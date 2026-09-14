Más de 1.500 personas hicieron fila durante horas para competir por 14 empleos en Berazategui

Búsqueda laboral en Berazategui Foto: extrabuenosaires

La apertura de un nuevo restaurante en Berazategui generó una convocatoria laboral masiva que volvió a poner en evidencia la compleja situación del mercado de trabajo. Más de 1.500 personas se acercaron con sus currículums y formaron una fila de más de cinco cuadras para postularse a apenas 14 vacantes disponibles.

Una búsqueda laboral que superó todas las expectativas

La convocatoria se realizó este lunes en un local gastronómico próximo a inaugurar sobre la avenida Eva Perón, donde cientos de personas comenzaron a llegar desde las primeras horas de la mañana con la intención de acceder a una entrevista presencial. La demanda fue tan elevada que los organizadores reconocieron que la situación los sorprendió.

Según informaron desde el establecimiento, los puestos ofrecidos contemplaban un salario inicial de $800.000 mensuales y estaban destinados a distintas áreas operativas del restaurante.

Historias atravesadas por la necesidad de conseguir trabajo

Marcelo Agüero, uno de los propietarios del emprendimiento gastronómico, relató que durante las entrevistas escuchó numerosos testimonios de personas que buscaban empleo para poder afrontar gastos básicos como el alquiler, la alimentación o el transporte. También señaló que muchos de los postulantes llevaban varios meses sin trabajo.

Búsqueda laboral en Berazategui Foto: Captura C5N

Para el empresario, la masiva concurrencia refleja las dificultades que atraviesan miles de familias para llegar a fin de mes y encontrar oportunidades laborales estables.

“Se parece al 2001”, afirmó uno de los dueños

Agüero aseguró que la escena le recordó a la crisis económica de 2001. Según explicó, muchas de las personas que se presentaron destacaron la importancia de conseguir empleo cerca de sus hogares para reducir gastos de traslado. Además, remarcó que existe una fuerte disposición a trabajar, pero escasean las oportunidades laborales disponibles.

Qué puestos buscaba cubrir el restaurante

La búsqueda estaba orientada a incorporar personal para distintas funciones dentro del nuevo local gastronómico. Entre los perfiles requeridos figuraban:

Parrilleros

Cocineros

Ayudantes de cocina

Bacheros

Personal de limpieza

Mozos

Los responsables del restaurante explicaron que eligieron realizar entrevistas exclusivamente presenciales para conocer de primera mano la experiencia y disponibilidad de cada candidato.

Un fenómeno que refleja la situación del empleo formal

La convocatoria ocurrió en un contexto de debilidad del mercado laboral. De acuerdo con datos citados por la consultora Invecq, el empleo privado registrado mantuvo una tendencia negativa durante los últimos meses. Desde diciembre de 2025 se habrían perdido cerca de 46.000 puestos de trabajo asalariados registrados, mientras que la caída acumulada frente a noviembre de 2023 supera los 246.000 empleos.

Los sectores más afectados continúan siendo la industria, la construcción y el comercio, actividades que concentran una porción significativa del empleo privado formal en la Argentina.