comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 15 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -3° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Puerto San Julián, Santa Cruz
Puerto San Julián, Santa Cruz
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 15 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -3° para este 15 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
-1°
Viento
Oeste 13 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Noroeste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 13 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 16 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 10°
Mínima: -3°
Sensación Térmica: -6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:41
Puesta del sol19:23
Horas de luz11h 42m
Fase lunarCreciente
Iluminación21%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 15 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -3° y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:41 y se pone a las 19:23, dando aproximadamente 11h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 15 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 16 - 29 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -1° -1° Oeste 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
02:00 -1° -1° Oeste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
03:00 -2° -2° Oeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
04:00 -2° -2° Oeste 15 - 23 km/h 0% Cielo despejado
05:00 -2° -2° Oeste 15 - 24 km/h 0% Cielo despejado
06:00 -2° -2° Oeste 16 - 25 km/h 0% Cielo despejado
07:00 -2° -2° Oeste 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
08:00 -2° -2° Oeste 13 - 23 km/h 0% Soleado
09:00 -1° -1° Oeste 13 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 12 - 23 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 13 - 26 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 15 - 29 km/h 0% Soleado
13:00 Oeste 15 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 Oeste 13 - 29 km/h 0% Soleado
15:00 Noroeste 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Noroeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Noroeste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Norte 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Norte 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 14 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Cambio rotundo en el clima de Buenos Aires:cuándo sube la temperatura y qué día llega a 26 grados

    Cambio rotundo en el clima de Buenos Aires: cuándo sube la temperatura y qué día llega a 26 grados

  2. Frío extremo y aire polar en Buenos Aires:cuándo vuelven las temperaturas agradables según el Servicio Meteorológico Nacional

    Frío extremo y aire polar en Buenos Aires: cuándo vuelven las temperaturas agradables según el Servicio Meteorológico Nacional

  3. El clima complica a Buenos Aires con más días de lluvia:cómo sigue el tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional

    El clima complica a Buenos Aires con más días de lluvia: cómo sigue el tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional

  4. Alerta por un cambio brutal del tiempo:el fenómeno que provocará temperaturas bajo cero, nieve y viento feroz

    Alerta por un cambio brutal del tiempo: el fenómeno que provocará temperaturas bajo cero, nieve y viento feroz

  5. Pronóstico en San Luis:cómo estará el clima hoy, 14 de septiembre de 2026

    Pronóstico en San Luis: cómo estará el clima hoy, 14 de septiembre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diputados acelera el debate por las deudas familiares y abre una nueva pulseada política

Diputados acelera el debate por las deudas familiares y abre una nueva pulseada política

Carlos Rottemberg cruzó a Milei y Caputo por el video de calle Corrientes que usaron para negar la caída del consumo:“Es una foto, no una película completa de la actividad”

Reclamo e indignación con Uruguay:presentaron a las Islas Malvinas con el nombre inglés en un stand británico

Denunciaron por “contrabando pesquero” a empresas que operan en el mar argentino con licencias británicas desde Malvinas

Economía

Más de 1.500 personas hicieron fila durante horas para competir por 14 empleos en Berazategui

Más de 1.500 personas hicieron fila durante horas para competir por 14 empleos en Berazategui

Paritaria bancaria:cuánto cobra un empleado inicial tras el nuevo aumento y cómo quedaron los salarios

Confirmado:embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP en septiembre

ANSES confirmó cuándo cobran los jubilados en octubre 2026:todas las fechas por DNI

Planeta

Ofrecen una gran cantidad de dinero para quienes ayuden a controlar jabalíes que invaden las calles de un barrio

Ofrecen una gran cantidad de dinero para quienes ayuden a controlar jabalíes que invaden las calles de un barrio

Los hutíes atacaron una base aérea de Arabia Saudita mientras ganan posiciones en el mar Rojo

Escocia y el referéndum que hizo temblar al Reino Unido:la historia detrás de una independencia que todavía sigue abierta

El inesperado “efecto dominó” que desató la bandera por Malvinas en el Mundial:de sacudir a Londres a revivir una rebelión histórica