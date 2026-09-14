Carlos Rottemberg cruzó a Milei y Caputo por el video de calle Corrientes que usaron para negar la caída del consumo: “Es una foto, no una película completa de la actividad”

Carlos Rottemberg, empresario teatral. Foto: NA

Carlos Rottemberg habló este lunes sobre el video de las filas de espectadores sobre la Avenida Corrientes que este fin de semana compartieron en sus redes sociales el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, y aseguró que “es una foto y no la película completa de la actividad”.

Los funcionarios publicaron la filmación, que muestra a decenas de personas que esperaban entrar a una función de teatro, para refutar la idea de que “la gente no llega a fin de mes”.

En diálogo con Futurock, el empresario teatral le pidió al Gobierno que “vea con atención” lo que pasa en el video difundido en redes: “Está tomado en Corrientes al 1300. Es exactamente la entrada y salida entre la primera y segunda función del espectáculo que encabeza la recaudación en Buenos Aires”, apuntó.

Carlos Rottemberg sobre el video de Milei y Caputo. Crédito: Futurock

Y sumó: “Es verdad ese video, pasa que está tomado en ese lugar y si se fijan bien, leen que dice Teatro Metropolitan a la derecha, donde están actuando Guillermo Francella, Moria Casán. Y a la izquierda está la fila del público por ingresar, no se está moviendo la gente”.

En esa línea, Rottemberg remarcó que la grabación fue tomada un sábado a la noche, día en que la calle Corrientes presenta “300 y pico de títulos”, por lo que “depende de dónde ponés la cámara”: “Es cierto el video, pero está tomado como una foto y no como la película completa de la actividad”, sostuvo el empresario.

El video que compartieron Caputo y Milei

En su cuenta de la red social X, Caputo compartió el domingo un video que grabó el sábado por la noche en la Avenida Corrientes, donde se ve a personas haciendo fila para ingresar al teatro Metropolitan.

“Tipito, avivate! Todavía no es ‘fin de mes’ y Calle Corrientes es un ‘consumo de primera necesidad’. Además, seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería (acordate que son solo dos los sectores que andan bien). Así que tu vídeo es totalmente sesgado!”, escribió el ministro de manera irónica.

Por su parte, el presidente Javier Milei reposteó el tuit de Caputo y escribió: “MASTERCLASS: IRONÍA”.

Al respecto, Rottemberg recordó un video similar que se viralizó “semanas atrás con la pizzería que está en frente”, haciendo referencia a Güerrín.

Sobre ello, remarcó: “Es la pizzería que más pizza despacha en el mundo en un solo local. Cuando uno habla con gente de gastronomía del país no te da el mismo panorama, por eso te digo que es dónde ponés la cámara”.

En tanto, Rottemberg detalló que los años 2024, 2025 y 2026 fueron “parejos” en cantidad de espectadores, según las cifras oficiales de la AADET (Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales), aunque “si comparamos con 2023, para hablar de un cambio de Gobierno, todos los años hay entre 12 y 16% menos”.

En esa línea, el empresario teatral señaló que la falta de ficción en televisión abierta ayuda a que “todos los popes de la actividad estén haciendo teatro al mismo tiempo”, lo que genera mayor afluencia de público.

Sin embargo, advirtió que “la presencia de nombres propios de gente de la televisión devenidos en teatristas es como alegrarse cuando uno carga nafta 10 minutos antes del aumento”.

“Ese tema lo vamos a empezar a ver en Carlos Paz, en Mar del Plata y después en Corrientes. Esta capital teatral que durante 60 años se nutrió de las figuras que dio la televisión abierta popularmente, vamos a empezar a pagar esas consecuencias”, señaló Rottemberg, quien comparó la situación actual con un panorama similar en el año 2001, cuando “se había estrenado ‘Monólogos de la vagina’ y reventaba, no había lugar ningún día. Ese teatro estaba lleno, pero muchos otros estaban cerrados”.