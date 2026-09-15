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Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 15 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 15 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
12°
Viento
Noroeste 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Oeste 6 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Norte 7 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 9 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 22°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:01
Puesta del sol18:54
Horas de luz11h 53m
Fase lunarCreciente
Iluminación21%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 15 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:01 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 11h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 15 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 9 - 23 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noroeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 7 - 14 km/h 0% Soleado
08:00 Noroeste 8 - 14 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Noroeste 5 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Noroeste 6 - 16 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Noroeste 7 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Noroeste 8 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Noroeste 9 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Oeste 9 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Oeste 8 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Oeste 8 - 21 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Oeste 6 - 19 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Oeste 2 - 14 km/h 0% Soleado
19:00 17° 17° Norte 2 - 4 km/h 0% Soleado
20:00 16° 16° Norte 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Norte 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Norte 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Noroeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Noroeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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