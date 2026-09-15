Ofrecen una gran cantidad de dinero para quienes ayuden a controlar jabalíes que invaden las calles de un barrio

Los jabalíes ingresan cada vez con mayor frecuencia en calles, parques y urbanizaciones de Las Rozas, donde buscan implementar tecnología para monitorear sus movimientos y anticipar riesgos.

La presencia de jabalíes en calles, parques y urbanizaciones se convirtió en una preocupación cada vez mayor para los vecinos de Las Rozas, un municipio español próximo a Madrid. Frente al avance de los animales sobre las zonas pobladas, las autoridades lanzaron un concurso para encontrar una solución tecnológica que permita monitorearlos y reducir los riesgos.

La convocatoria está dirigida principalmente a empresas tecnológicas y startups capaces de desarrollar herramientas innovadoras. La propuesta ganadora recibirá apoyo económico para poner en funcionamiento un proyecto piloto durante un año y estudiar su efectividad en diferentes sectores del municipio.

Cuánto dinero entregarán por las mejores propuestas

Las tres iniciativas con mayor puntuación recibirán premios de 3.000, 2.000 y 1.000 euros, respectivamente. Además, la empresa que quede en el primer lugar tendrá a disposición un presupuesto de 44.000 euros, sin IVA, para desarrollar y probar su propuesta durante doce meses.

Los jabalíes ingresan cada vez con mayor frecuencia en calles, parques y urbanizaciones de Las Rozas. Foto: Unsplash

La búsqueda apunta a proyectos profesionales que permitan calcular la población, registrar sus desplazamientos y anticipar posibles incidentes mediante sensores, cámaras, inteligencia artificial u otras tecnologías.

Por qué los jabalíes entran en calles y urbanizaciones

Las Rozas cuenta con aproximadamente 29 kilómetros cuadrados de zonas forestales, ubicadas entre el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama. La cercanía entre esos espacios naturales y los barrios facilita el desplazamiento de los animales.

La disponibilidad de agua y comida dentro de las zonas urbanizadas también favorece sus incursiones. Los jabalíes pueden sentirse atraídos por residuos, alimento para mascotas, jardines y otros recursos fáciles de encontrar. A esto se suma el abandono de algunas actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

Según las autoridades locales, el aumento de la población genera problemas de convivencia y seguridad. Entre los riesgos aparecen los accidentes de tránsito, los daños en propiedades y espacios verdes, y la necesidad de desplegar servicios de emergencia cuando los animales ingresan en áreas muy transitadas.

Las medidas que ya se aplican para controlar a los animales

El municipio trabaja desde 2007 para reducir la presencia de jabalíes en sectores como Monte Rozas, Punta Galea y El Cantizal. Entre las herramientas utilizadas se encuentran jaulas de captura selectiva equipadas con sensores, sistemas de alerta GSM y dispositivos de monitoreo remoto.

Los jabalíes ingresan cada vez con mayor frecuencia en calles, parques y urbanizaciones de Las Rozas. Foto: Unsplash

También fueron instalados cerramientos especiales para impedir el ingreso de animales en determinadas urbanizaciones. Sin embargo, las autoridades reconocen que las jaulas no siempre ofrecen los mismos resultados. Su eficacia depende de la época del año, el clima, la ubicación y la cantidad de alimento disponible en el monte.

Cuando escasean los recursos naturales, los jabalíes se acercan con mayor frecuencia a las viviendas. En esos períodos resulta más sencillo atraerlos hacia los dispositivos, aunque las capturas suelen concentrarse principalmente en ejemplares jóvenes.

La tecnología como nueva herramienta preventiva

Con el concurso, las autoridades buscan pasar de un modelo reactivo a otro más preventivo. La intención es contar con datos precisos sobre la cantidad de animales, sus recorridos habituales y los momentos en los que existe mayor probabilidad de que aparezcan dentro de los barrios.

La propuesta elegida deberá complementar las medidas actuales y permitir una respuesta más rápida ante situaciones de riesgo. El desafío será encontrar una solución que funcione durante todo el año y pueda adaptarse a los cambios de comportamiento de una especie cada vez más acostumbrada a convivir cerca de las personas.