Alerta por un cambio brutal del tiempo: el fenómeno que provocará temperaturas bajo cero, nieve y viento feroz

Heladas, nieve y viento feroz en Argentina.

Una masa de aire de origen antártico avanza sobre el sur de Argentina y provoca un marcado descenso de las temperaturas, heladas intensas, nuevas nevadas y viento fuerte. El mayor impacto se concentrará en la Patagonia, donde algunos sectores podrían registrar mínimas de hasta 10 °C bajo cero antes de una recuperación térmica gradual.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cambio más importante se producirá el miércoles 16 de septiembre, cuando un nuevo sistema frontal aumente la intensidad del viento sobre el norte de Santa Cruz, la estepa de Chubut, el centro de Río Negro y sectores del sur de Neuquén. En territorio chubutense, las ráfagas podrían superar los 85 km/h.

Aire antártico, temperaturas bajo cero y nevadas en la Patagonia

Las condiciones más rigurosas quedarán concentradas en el extremo sur del país. En algunos sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan temperaturas cercanas o inferiores a los 0 °C, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 10 °C bajo cero después del paso del frente frío.

También se prevén nuevas nevadas sobre la cordillera de Santa Cruz y precipitaciones de lluvia o nieve en zonas elevadas de Chubut. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene además alertas por temperaturas extremas en distintas provincias, con fenómenos potencialmente peligrosos para personas vulnerables y actividades al aire libre.

Las condiciones más rigurosas quedarán concentradas en el extremo sur del país.

Ráfagas superiores a 85 km/h: cuáles serán las zonas afectadas

El viento será uno de los fenómenos centrales del pronóstico. Durante el miércoles, las ráfagas afectarán especialmente al norte de Santa Cruz, la estepa de Chubut, el centro de Río Negro y el sur de Neuquén, aunque la intensidad no será igual en toda la región.

La estepa chubutense concentraría los valores más elevados, con ráfagas que podrían superar los 85 km/h. Comodoro Rivadavia, Esquel y sectores del centro de Río Negro también podrían tener vientos superiores a 60 km/h, capaces de generar complicaciones para circular y desarrollar actividades en espacios abiertos.

Cómo estará el clima en Buenos Aires, según el SMN

El panorama será diferente en la Ciudad de Buenos Aires. Según los datos del SMN, no se esperan precipitaciones durante la semana y las temperaturas mostrarán una recuperación progresiva después del frío del lunes. El martes tendría una mínima de 10 °C y una máxima de 19 °C, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h por la tarde.

El miércoles presentará un descenso transitorio, con temperaturas de entre 6 °C y 15 °C. Luego comenzará el ascenso más marcado: la máxima llegaría a 22 °C el jueves, 23 °C el viernes, 21 °C el sábado y hasta 24 °C el domingo, sin lluvias previstas durante ese período.