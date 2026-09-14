El inesperado “efecto dominó” que desató la bandera por Malvinas en el Mundial: de sacudir a Londres a revivir una rebelión histórica

La bandera con el lema "Las Malvinas son argentinas". Foto: Web.

Una sábana de hotel, pintura negra y una frase profundamente arraigada en la memoria argentina fueron suficientes para producir una de las imágenes más impactantes del Mundial 2026.

Después de la victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra, varios futbolistas desplegaron sobre el campo de juego una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. La escena atravesó inmediatamente las fronteras deportivas, provocó una reacción política en el Reino Unido y devolvió la disputa por las islas al centro de la conversación internacional.

Semanas después, representantes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte avanzaron en una coordinación política destinada a impedir que el Gobierno británico pueda bloquear sus respectivos procesos de autodeterminación.

El acuerdo no menciona a las Malvinas y esos movimientos poseen raíces históricas muy anteriores al Mundial. Sin embargo, la cercanía entre ambos acontecimientos instaló una pregunta incómoda para Londres: ¿puede el Reino Unido defender la autodeterminación en el Atlántico Sur y limitarla dentro de sus propias fronteras?

De una bandera improvisada a una discusión internacional

La bandera que llegó hasta los futbolistas argentinos no había sido confeccionada por una organización política. Según trascendió, surgió como una iniciativa espontánea de un hincha que utilizó una sábana de hotel, pintura económica y un pincel.

Cuando la tela apareció desplegada sobre el césped, la fotografía comenzó a multiplicarse en diarios, canales de televisión y redes sociales. En pocas horas, una manifestación improvisada se había convertido en un poderoso símbolo político y cultural.

Bandera de Las Malvinas son argentinas en el Mundial 2026. Foto: EFE

La reacción británica no tardó en llegar. Londres volvió a sostener que la población de las islas tiene derecho a determinar su futuro. La Argentina, por su parte, mantiene que existe una disputa de soberanía pendiente y que la cuestión debe resolverse mediante negociaciones bilaterales.

Aunque la bandera no originó los movimientos independentistas británicos, logró instalar nuevamente un concepto particularmente sensible: la autodeterminación de los pueblos.

El incómodo espejo que enfrenta Londres

La palabra autodeterminación aparece ahora en discusiones con características diferentes.

El Reino Unido la utiliza para respaldar la voluntad de los habitantes de las Malvinas. Mientras tanto, los nacionalistas escoceses, galeses e irlandeses consideran que sus pueblos también deberían tener la posibilidad de decidir democráticamente si desean permanecer bajo la estructura política británica.

¿Inglaterra, Gran Bretaña o Reino Unido?: cuál es la diferencia Foto: REUTERS

La comparación tiene límites evidentes. Malvinas es un territorio cuya soberanía es disputada por la Argentina, mientras que Escocia, Gales e Irlanda del Norte son naciones constitutivas del Reino Unido.

Aun así, el contraste político existe. Londres reivindica la autodeterminación en el Atlántico Sur, pero conserva la capacidad para autorizar o bloquear consultas independentistas dentro del Reino Unido.

Escocia y una unión de más de tres siglos

Escocia fue un reino independiente durante siglos. Las guerras medievales contra Inglaterra, ligadas a figuras como William Wallace y Roberto Bruce, todavía forman parte de su identidad nacional.

En 1603, las coronas inglesa y escocesa quedaron bajo un mismo monarca. Sin embargo, ambos territorios conservaron parlamentos separados hasta las Actas de Unión de 1707, que establecieron el Reino de Gran Bretaña.

Más de tres siglos después, Escocia llevó la discusión a las urnas. En el referéndum de 2014, el 55,3% votó por continuar dentro del Reino Unido, mientras que el 44,7% respaldó la independencia.

El Brexit volvió a modificar el escenario. En 2016, la mayoría de los escoceses eligió permanecer en la Unión Europea, pero el resultado general británico determinó la salida. Desde entonces, el nacionalismo sostiene que Escocia fue obligada a aceptar una decisión estratégica rechazada por sus propios votantes.

Gales: una identidad que sobrevivió durante siglos

La incorporación de Gales al sistema inglés comenzó con las campañas del rey Eduardo I durante el siglo XIII y se consolidó jurídicamente en tiempos de Enrique VIII.

Pese a esa integración, la lengua galesa, su literatura y sus tradiciones sobrevivieron como elementos centrales de una identidad diferente.

Inglaterra, Gran Bretaña y Reino Unido: qué significa cada nombre y cuál es la diferencia Foto: Instagram @ense_de_ciencia

En 1999, Gales recuperó parte de su autonomía con la creación de una asamblea, actualmente conocida como Senedd o Parlamento galés. Aunque el respaldo a la independencia continúa siendo menor que en Escocia, la separación del Reino Unido dejó de ser una propuesta marginal y comenzó a ocupar un espacio cada vez más visible.

Irlanda del Norte y la herida de una isla dividida

El caso de Irlanda del Norte presenta una historia distinta. Irlanda quedó incorporada formalmente al Reino Unido en 1801, pero el proceso independentista cambió el mapa durante el siglo XX.

En 1922 nació el Estado Libre Irlandés, antecedente de la actual República de Irlanda. Seis condados del norte permanecieron bajo soberanía británica debido a la influencia de los sectores unionistas.

Límite entre las dos Irlandas Foto: REUTERS

La división alimentó décadas de violencia. El conflicto conocido como The Troubles dejó más de 3.500 muertos hasta la firma del Acuerdo de Viernes Santo en 1998.

Ese pacto estableció que Irlanda del Norte permanecerá en el Reino Unido mientras esa sea la voluntad mayoritaria. También abrió la posibilidad de celebrar una consulta sobre la reunificación si existen condiciones políticas para realizarla.

Por ese motivo, el Sinn Féin no propone una Irlanda del Norte independiente, sino la reunificación de toda la isla de Irlanda.

¿Existió realmente un “efecto Malvinas”?

La bandera argentina no creó los movimientos independentistas de Escocia, Gales o Irlanda del Norte. Sus reclamos responden a siglos de conquistas, uniones parlamentarias, divisiones territoriales, diferencias culturales y conflictos políticos.

Sin embargo, la imagen del Mundial pudo actuar como un extraordinario amplificador simbólico. Colocó frente a millones de personas una disputa territorial sensible para Londres y reabrió una discusión que también atraviesa al Reino Unido.

La conexión, por lo tanto, no constituye una relación causal demostrada. Pero la coincidencia dejó expuesta una contradicción política que los movimientos nacionalistas ya comenzaron a utilizar.

Aquella sábana improvisada no modificó fronteras ni originó rebeliones. Sin embargo, consiguió algo menos visible y posiblemente más profundo: recordarle al mundo que el mapa del Reino Unido no es necesariamente definitivo.

El verdadero efecto dominó no comenzó durante el Mundial. Llevaba siglos acumulando presión. La bandera simplemente hizo que todos volvieran a mirarlo.