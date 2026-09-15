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Clima en Tierra del Fuego: cuál será la temperatura máxima este 15 de septiembre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -3° y una máxima de 5°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 15 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -3° para este 15 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
-1°
Viento
Noroeste 5 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Suroeste 2 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
-1°
Viento
Noroeste 2 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de .

Viento: 10 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -1°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: -3°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:39
Puesta del sol19:18
Horas de luz11h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación21%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 15 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -3° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 07:39 y se pone a las 19:18, dando aproximadamente 11h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 15 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 10 - 38 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 10 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 10 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 8 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 7 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 9 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -1° -1° Oeste 9 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -2° -2° Noroeste 7 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -2° -2° Noroeste 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
09:00 -1° -1° Noroeste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Suroeste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Suroeste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Suroeste 5 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 Suroeste 6 - 19 km/h 0% Soleado
16:00 Suroeste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Suroeste 2 - 13 km/h 0% Soleado
18:00 Suroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 -1° Noroeste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 -1° -1° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 -1° -1° Noroeste 3 - 11 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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