Paritaria bancaria: cuánto cobra un empleado inicial tras el nuevo aumento y cómo quedaron los salarios

La Asociación Bancaria acordó una actualización salarial del 1,7% para agosto de 2026, en línea con la inflación. Foto: Magnific

La Asociación Bancaria acordó una actualización salarial del 1,7% para agosto de 2026, en línea con la inflación registrada durante ese mes. El entendimiento, alcanzado con las cámaras empresariales del sistema financiero, impacta sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, e incluye tanto conceptos remunerativos como no remunerativos.

Con este ajuste, los trabajadores bancarios acumulan una mejora salarial del 21,3% en los primeros ocho meses del año, tomando como referencia los haberes vigentes en diciembre de 2025. Desde el sindicato destacaron que el objetivo del esquema es preservar el poder adquisitivo de los salarios frente al avance de los precios.

Sueldos bancarios: cuánto gana un trabajador que recién ingresa y por qué supera los $2,5 millones

Tras la actualización de agosto, la nueva escala salarial estableció un salario conformado inicial de $2.505.061,24 para los trabajadores que ingresan a la actividad.

A ese monto debe sumarse la participación en ganancias, identificada como ROE, que quedó en $72.413,50. De esta manera, el ingreso inicial total asciende a $2.577.474,74.

La nueva escala salarial estableció un salario conformado inicial de $2.505.061,24 para los trabajadores. Foto: Magnific

La grilla difundida por el gremio muestra que el salario básico para la categoría inicial de la rama administrativa quedó fijado en $1.642.764,63. Sin embargo, los diversos adicionales contemplados en el convenio colectivo elevan significativamente el ingreso final.

Un empleado que recién comienza su carrera dentro del sistema financiero se ubica entre los trabajadores registrados con mejores remuneraciones del país.

Los adicionales que impulsan el salario bancario: títulos, caja, conectividad y beneficios especiales

La actualización salarial también alcanzó a los distintos adicionales previstos en el convenio. Entre ellos se destaca el adicional por función de cajero, que quedó fijado en $163.963,06. A su vez, la compensación por falla de caja se estableció en $287.355,05, mientras que el adicional por falla de caja en moneda extranjera ascendió a $82.261,33.

En materia educativa, los valores quedaron de la siguiente manera:

Título secundario : $27.979,69

Título terciario : $65.069,99

Título universitario: $97.604,47

La actualización salarial del empleado bancario alcanzó a los distintos adicionales previstos en el convenio. Foto: Magnific

La escala también contempla una compensación por guardería de $416.341,95 y reintegros por conectividad que alcanzan los $63.571 mensuales para quienes desarrollan tareas bajo modalidades que requieren ese beneficio.

Estos conceptos complementan el salario básico y permiten que el ingreso efectivo de muchos trabajadores supere ampliamente los valores de referencia publicados en la escala salarial.

Bono récord por el Día del Bancario: el monto mínimo quedó por encima de los $2,2 millones

El acuerdo salarial impactará además sobre uno de los beneficios más esperados por los trabajadores del sector: el bono por el Día del Bancario.

Para la categoría inicial, el monto mínimo quedó establecido en $2.233.175,44. La cifra se compone de una suma fija de $1.973.675,85 más un adicional vinculado al coeficiente correspondiente a cada categoría.

Desde la Asociación Bancaria aclararon que este valor podría volver a actualizarse si se acuerdan nuevas recomposiciones salariales antes de noviembre.

La magnitud del bono vuelve a posicionar al sector financiero entre los más favorecidos por las negociaciones paritarias en términos de ingresos adicionales.

La magnitud del bono vuelve a posicionar al sector financiero entre los más favorecidos por las paritarias. Foto: Magnific

Patagonia y cargos jerárquicos: quiénes cobran los salarios más altos del sistema financiero

La escala salarial vigente también contempla importantes diferencias según la ubicación geográfica y la jerarquía laboral.

Los trabajadores alcanzados por el adicional por zona desfavorable perciben montos especiales que llegan a $455.489,91 en La Pampa, $498.870,24 en Río Negro, Neuquén y Patagones, y hasta $585.630,91 en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La antigüedad también tiene un fuerte impacto en los ingresos. Un empleado administrativo con 10 años de servicio percibe un básico de $1.989.990,36, mientras que un trabajador de maestranza con 20 años de trayectoria alcanza los $2.181.619,07.

En los cargos de supervisión, un jefe de servicio de primera categoría registra un salario básico de $2.255.322,41. Más arriba en la estructura aparecen remuneraciones significativamente mayores: un capataz general cobra $3.478.797,97, un jefe de departamento de primera categoría alcanza los $5.454.047,67 y un subgerente departamental de primera categoría percibe un básico de $7.208.187,32.