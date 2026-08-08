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Clima en Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 8 de agosto de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Buenos Aires este 8 de agosto de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 20 - 44 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 12 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
11°
Viento
Oeste 17 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 12 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 20 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 13°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:39
Puesta del sol18:15
Horas de luz10h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación22%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 8 de agosto de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:39 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 8 de agosto de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 20 - 44 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 14 - 28 km/h 0% Cubierto
08:00 Oeste 14 - 28 km/h 0% Cubierto
09:00 Oeste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
10:00 Oeste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
11:00 10° 10° Oeste 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Oeste 18 - 39 km/h 0% Cubierto
13:00 11° 11° Oeste 18 - 40 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Oeste 20 - 43 km/h 0% Soleado
15:00 12° 12° Oeste 20 - 44 km/h 0% Soleado
16:00 12° 12° Oeste 20 - 44 km/h 0% Soleado
17:00 11° 11° Oeste 17 - 42 km/h 0% Soleado
18:00 10° Oeste 12 - 34 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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