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Clima en San Luis: cuál será la temperatura máxima este 8 de agosto de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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El pronóstico para San Luis este 8 de agosto de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 31 - 63 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Este 21 - 43 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
11°
Viento
Este 16 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Este 23 - 42 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 31 - 63 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 12°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:10
Puesta del sol18:51
Horas de luz10h 41m
Fase lunarMenguante
Iluminación22%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 8 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:10 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 8 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 31 - 63 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 7 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Sureste 13 - 61 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Este 27 - 56 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 26 - 51 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 26 - 50 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Este 27 - 51 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 26 - 51 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 23 - 48 km/h 0% Soleado
09:00 Este 21 - 43 km/h 0% Soleado
10:00 Este 18 - 40 km/h 0% Soleado
11:00 Este 19 - 39 km/h 0% Soleado
12:00 10° 10° Este 20 - 41 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Sureste 19 - 41 km/h 0% Soleado
14:00 11° 11° Sureste 18 - 40 km/h 0% Soleado
15:00 12° 12° Este 17 - 39 km/h 0% Soleado
16:00 12° 12° Este 16 - 37 km/h 0% Soleado
17:00 11° 11° Este 16 - 33 km/h 0% Soleado
18:00 10° Este 16 - 33 km/h 0% Soleado
19:00 Este 17 - 31 km/h 0% Soleado
20:00 Este 20 - 35 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Este 22 - 40 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Este 23 - 42 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Este 22 - 41 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Este 21 - 39 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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