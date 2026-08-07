Ola polar en Buenos Aires: cuándo llega el frío extremo y dónde podría caer nieve

Histórica nevada en Buenos Aires en 2007. Foto: NA

La llegada de una masa de aire polar volverá a poner a la provincia de Buenos Aires bajo condiciones invernales extremas, con un marcado descenso de temperatura, heladas intensas y una posibilidad que siempre despierta expectativa: la caída de nieve en territorio bonaerense. Según la información publicada por MinutoUno, el fenómeno se concentraría especialmente entre el sábado 8 y el lunes 10 de agosto, con mayor atención en sectores serranos del sudoeste provincial.

Después de las lluvias y los vientos que afectaron a distintas regiones, el ingreso de aire mucho más frío provocará madrugadas con registros cercanos o incluso inferiores a los 0°C. Sin embargo, los especialistas advierten que el frío por sí solo no alcanza para que nieve: también deben coincidir humedad, nubosidad y precipitaciones en el momento exacto.

Qué zonas de Buenos Aires tienen más chances de ver nieve

Las probabilidades de nieve no serán iguales en toda la provincia. El escenario más favorable se ubica en las zonas elevadas, donde la temperatura suele descender con más fuerza durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

Los sectores con mayor atención son Sierra de la Ventana, Villa Ventana y Tornquist, dentro del sistema serrano de Ventania. Allí, la posibilidad es considerada baja, pero no descartada, especialmente en cumbres y puntos altos. En esas áreas podrían registrarse mínimas de entre-1°C y -3°C, acompañadas por heladas fuertes en zonas rurales.

También aparecen bajo vigilancia Tandil, Balcarce y las sierras cercanas, donde las temperaturas podrían moverse entre valores bajo cero y apenas por encima de los 0°C durante las madrugadas. En este caso, la chance de nieve dependerá de que todavía haya humedad disponible cuando el termómetro alcance su punto más bajo.

Cuándo podría nevar en la provincia de Buenos Aires

La ventana de mayor interés meteorológico se abriría entre el sábado 8 y el lunes 10 de agosto, período en el que el aire frío se instalará con mayor fuerza sobre parte del territorio bonaerense.

Durante esos días, las zonas serranas del sudoeste bonaerense podrían experimentar heladas intensas y temperaturas compatibles con algún episodio de precipitación invernal. Aun así, el pronóstico no habla de una nevada generalizada, sino de una posibilidad muy localizada y condicionada a la evolución de la atmósfera.

En otras palabras: puede hacer mucho frío, pero si las nubes se retiran antes de que llegue el momento más gélido, el resultado será una helada seca y no una nevada.

Dónde es menos probable que caiga nieve

En ciudades como Bahía Blanca, Coronel Suárez y Coronel Pringles, el frío será protagonista, con marcas cercanas a los 0°C y heladas importantes. Sin embargo, la probabilidad de nieve aparece como baja y puntual.

Nieve, frio, invierno Foto: Freepik

En la Costa Atlántica, incluyendo Mar del Plata y alrededores, el ambiente se mantendrá muy frío e inestable, aunque el escenario más probable sería la presencia de lluvia fría o graupel, conocido como granizo blando, antes que nieve propiamente dicha.

Para La Plata, el Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, las chances de ver copos son prácticamente nulas con el panorama actual. Esto no significa que no vaya a sentirse el frío, sino que las condiciones necesarias para una nevada no estarían alineadas en esas zonas.

Qué tiene que pasar para que nieve

Para que la nieve llegue al suelo no basta con una madrugada helada. Se necesita una combinación precisa de factores atmosféricos. El primero es el frío sostenido, no solo en superficie, sino también en diferentes capas de la atmósfera. Si una capa intermedia está más cálida, los cristales pueden derretirse antes de llegar al suelo.

El segundo factor es la humedad disponible. Sin nubes capaces de generar precipitación, no hay posibilidad de nieve aunque la temperatura sea extremadamente baja. El tercer punto clave es la coincidencia temporal: la precipitación debe producirse justo cuando el aire frío todavía está presente. MinutoUno destaca estos tres elementos como condiciones necesarias para que el fenómeno pueda concretarse.

El antecedente que ilusiona a los bonaerenses

Cada vez que aparece una posibilidad de nieve en Buenos Aires, vuelve a la memoria la histórica jornada del 9 de julio de 2007, cuando nevó en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y varios municipios bonaerenses.

También hubo episodios más recientes de precipitación invernal en la provincia. Durante 2026, según el mismo informe, se registró nieve en cumbres de Ventania el 13 de junio, mientras que el 2 de julio hubo reportes de aguanieve y graupel en zonas como Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres.

Frío polar en Buenos Aires: qué esperar este fin de semana

El dato central es que Buenos Aires tendrá un fuerte regreso del invierno, con madrugadas bajo cero en sectores del interior, heladas extendidas y una baja chance de nieve en áreas serranas. La expectativa estará puesta en Ventania y Tandilia, donde la altura puede jugar a favor si la humedad acompaña.

Por ahora, el escenario más probable es el de un fin de semana muy frío, con heladas fuertes y eventuales fenómenos invernales aislados. La nieve, si aparece, sería puntual y limitada a sectores elevados. Aun así, el ingreso de aire polar alcanzará para que gran parte de la provincia vuelva a sentir temperaturas extremas y jornadas dignas del invierno más crudo.