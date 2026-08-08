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Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 8 de agosto de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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El pronóstico para Santa Fe este 8 de agosto de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 22 - 47 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
10°
Viento
Suroeste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Suroeste 13 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 22 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol18:32
Horas de luz10h 47m
Fase lunarMenguante
Iluminación22%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 8 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:45 y se pone a las 18:32, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 8 de agosto de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 22 - 47 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Norte 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noreste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° Oeste 0 - 7 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° Suroeste 11 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Suroeste 18 - 35 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Sur 22 - 45 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Sur 21 - 46 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Sur 20 - 43 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Sur 19 - 43 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Sur 19 - 41 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Sur 17 - 39 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Suroeste 13 - 34 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Suroeste 8 - 26 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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