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¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Noreste 16 - 36 km/h
Lluvia
90% 0.8 mm
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Norte 3 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Este 2 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 19 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:25
Puesta del sol18:56
Horas de luz12h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:25 y se pone a las 18:56, dando aproximadamente 12h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 5.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 19 - 40 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noreste 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Noreste 17 - 32 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Noreste 17 - 32 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Norte 12 - 32 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Este 7 - 22 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 12° 12° Noreste 12 - 23 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Este 11 - 28 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 12° 12° Este 18 - 31 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 12° 12° Noreste 16 - 36 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 12° 12° Noreste 18 - 32 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 13° 13° Noreste 19 - 39 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 12° 12° Noreste 15 - 38 km/h 70% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Norte 14 - 33 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 13° 13° Noreste 8 - 31 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 14° 14° Norte 8 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 15° 15° Norte 7 - 21 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Norte 3 - 18 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Sureste 2 - 10 km/h 0% Cubierto
19:00 14° 14° Este 2 - 6 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Este 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Noreste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Este 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Suroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Suroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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