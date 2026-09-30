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Las alertas por tormentas no dan tregua: qué zonas de Buenos Aires seguirán afectadas este viernes 2 de octubre

Según el mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, varias localidades continuarán bajo alerta amarilla por fenómenos climáticos que podrían generar inconvenientes. Todos los detalles, en la nota.

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Tormentas y lluvias.
Tormentas y lluvias. Foto: NA.
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Pese a la mejora de las condiciones en buena parte del territorio bonaerense, las alertas meteorológicas seguirán vigentes este viernes 2 de octubre en distintos sectores del sur de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el mapa de alertas difundido en la mañana de este miércoles, varias localidades continuarán bajo alerta amarilla por fenómenos climáticos que podrían generar inconvenientes.

Las áreas alcanzadas por la advertencia comprenden una amplia franja del sudoeste bonaerense, con ciudades y partidos como Bahía Blanca, Coronel Suárez, Tornquist, Puan, Villarino, Monte Hermoso y Coronel Dorrego, entre otros.

Mapa de alertas del SMN para este viernes 2. Foto: SMN

En contraste, gran parte del centro y norte de la provincia aparece sin alertas vigentes, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde no se observan advertencias meteorológicas para la jornada del viernes según el mapa difundido.

La persistencia de las alertas en el sur bonaerense se da luego de varios días marcados por lluvias, viento y condiciones inestables en distintos puntos de la provincia. Si bien se espera una mejora gradual en muchas regiones, algunas zonas todavía podrían registrar fenómenos significativos.

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Recomendaciones ante una alerta amarilla

  • Evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad.
  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • Circular con precaución en rutas y caminos afectados por las condiciones meteorológicas.
  • Consultar las actualizaciones oficiales antes de viajar o realizar actividades al aire libre.

Con el avance del fin de semana, las condiciones tenderían a estabilizarse en gran parte de la provincia, aunque el sur bonaerense seguirá bajo vigilancia meteorológica durante el viernes.

Lluvias y tormentas.
Lluvias y tormentas bajan la temperatura y obligan a sacar el abrigo. Foto: REUTERS

Cuándo vuelve a subir la temperatura en el AMBA

El ascenso más importante llegará el lunes, cuando la mínima suba hasta los 13 °C y la máxima alcance los 23 °C. El cielo pasará de parcialmente a mayormente nublado, pero no se esperan precipitaciones importantes durante la jornada.

El cambio dejará una marcada diferencia con el domingo, ya que la máxima aumentará aproximadamente seis grados en apenas 24 horas. De esta manera, después de las tormentas y el breve descenso térmico, Buenos Aires volverá a disfrutar de una tarde con características plenamente primaverales.

Clima en CABA. Foto: SMN.

Cómo sigue el clima esta semana, día por día

  • Miércoles: mínima de 9 °C y máxima de 18 °C con cielo algo nublado.
  • Jueves: mínima de 11 °C y máxima de 17 °C con cielo nublado y ráfagas de hasta 50 km/h.
  • Viernes: mínima de 9 °C y máxima de 18 °C con cielo mayormente nublado.
  • Sábado: mínima de 11 °C y máxima de 19 °C con tormentas a la madrugada/mañana que se disiparán el resto del día.
  • Domingo: mínima de 10 °C y máxima de 17 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Lunes: mínima de 13 °C y máxima de 23 °C con cielo de parcialmente a mayormente nublado.
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