¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza a las 14h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 3 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 21 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 23°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:51
|Puesta del sol
|19:19
|Horas de luz
|12h 28m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|49%
Radar meteorológico – Córdoba
¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?
Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?
El sol sale hoy en Córdoba a las 06:51 y se pone a las 19:19, dando aproximadamente 12h 28m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?
El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Córdoba?
El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?
Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 21 - 56 km/h.
Ubicación de Córdoba
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|18°
|Norte 18 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|17°
|17°
|Norte 12 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|16°
|16°
|Norte 13 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|16°
|16°
|Norte 15 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|15°
|15°
|Norte 10 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|16°
|16°
|Norte 12 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|16°
|16°
|Sur 21 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|16°
|16°
|Sur 19 - 56 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|17°
|17°
|Suroeste 12 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|20°
|20°
|Sur 14 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|21°
|21°
|Sur 15 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|23°
|25°
|Sur 15 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|23°
|25°
|Sur 15 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|24°
|25°
|Sur 16 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|23°
|25°
|Sur 16 - 40 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|22°
|25°
|Sureste 14 - 40 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|22°
|22°
|Sureste 13 - 35 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|21°
|21°
|Sureste 11 - 33 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|20°
|20°
|Sureste 10 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|18°
|18°
|Sureste 6 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|17°
|17°
|Sur 5 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|16°
|16°
|Suroeste 6 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|15°
|15°
|Suroeste 5 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|15°
|15°
|Suroeste 5 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán