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¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Córdoba? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza a las 14h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
17°
Viento
Suroeste 12 - 40 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22°
Viento
Sureste 13 - 35 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Suroeste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 21 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 24°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:51
Puesta del sol19:19
Horas de luz12h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 06:51 y se pone a las 19:19, dando aproximadamente 12h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 21 - 56 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Norte 18 - 41 km/h 0% Nubes y claros
02:00 17° 17° Norte 12 - 37 km/h 0% Nubes y claros
03:00 16° 16° Norte 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Norte 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Norte 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
06:00 16° 16° Norte 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
07:00 16° 16° Sur 21 - 36 km/h 0% Nubes y claros
08:00 16° 16° Sur 19 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 17° 17° Suroeste 12 - 40 km/h 0% Nubes y claros
10:00 20° 20° Sur 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
11:00 21° 21° Sur 15 - 37 km/h 0% Soleado
12:00 23° 25° Sur 15 - 37 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Sur 15 - 39 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 25° Sur 16 - 39 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 25° Sur 16 - 40 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 22° 25° Sureste 14 - 40 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 22° 22° Sureste 13 - 35 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 21° 21° Sureste 11 - 33 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 20° 20° Sureste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Sureste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Sur 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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