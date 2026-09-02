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El clima en Buenos Aires hoy, 2 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (8.6 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Buenos Aires este 2 de septiembre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de . Con vientos de 18 - 40 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Niebla
11°
Viento
Norte 12 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Norte 13 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Noroeste 12 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 18 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 8.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 20°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:09
Puesta del sol18:33
Horas de luz11h 24m
Fase lunarMenguante
Iluminación69%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 2 de septiembre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:09 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 11h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 8.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 2 de septiembre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 18 - 40 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noreste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noreste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 10° Noreste 8 - 16 km/h 0% Niebla
04:00 10° Noreste 7 - 17 km/h 0% Niebla
05:00 10° Noreste 7 - 16 km/h 0% Niebla
06:00 10° Noreste 7 - 16 km/h 0% Niebla
07:00 10° Noreste 8 - 17 km/h 0% Cubierto
08:00 10° 10° Norte 10 - 20 km/h 0% Niebla
09:00 11° 11° Norte 12 - 25 km/h 0% Niebla
10:00 12° 12° Norte 14 - 29 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Norte 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Norte 14 - 36 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Norte 17 - 38 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Norte 18 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Norte 17 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Norte 16 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Norte 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Norte 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Norte 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Noroeste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Noroeste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Noroeste 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Oeste 14 - 33 km/h 80% 3.3 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
24:00 15° 15° Suroeste 9 - 29 km/h 90% 5.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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