Caputo se reunió mano a mano con Scott Bessent durante la cumbre del G20 en Estados Unidos

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Luis Caputo. Foto: X @SecScottBessent

Luis Caputo concretó un encuentro a puertas cerradas con Scott Bessent. El ministro de Economía se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos luego de las valoraciones positivas del funcionario estadounidense hacia la gestión de Javier Milei: manifestó que la Argentina “está liderando la oportunidad histórica en el hemisferio occidental”.

El mano a mano entre ambos funcionarios se desarrolló en privado durante pocos minutos en el marco de la cumbre del G20. Tras esta serie de compromisos internacionales, Caputo prepara su regreso a la Argentina para cumplir con una actividad agendada para la tarde del miércoles.

Previo a la cita, Bessent resaltó el proceso de reformas que impulsa el Gobierno argentino: “Dijeron que no podía hacerlas y ahora vemos que la inflación ha bajado y las circunstancias económicas también”. Frente a estas declaraciones, Caputo calificó las palabras como “un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el presidente Javier Milei”.

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en el G20. Foto: X @LuisCaputoAR

Cabe resaltar que durante la jornada del lunes 31 de agosto, el ministro argentino tuvo a su cargo la exposición principal dentro de la mesa dedicada al crecimiento económico. En ese espacio, el funcionario sostuvo que la estabilidad macroeconómica es el pilar indispensable para cualquier proceso de recuperación duradera.

Ante sus pares internacionales, explicó que el gasto público real sufrió un recorte del 30% desde diciembre de 2023. Además, revalidó la meta de sostener el equilibrio fiscal junto con el balance cuasifiscal del Banco Central, mientras que ponderó la baja de impuestos por un total equivalente a 3 puntos del PBI en el contexto de la desregulación de la economía.

Los detalles de las reuniones de Caputo con el FMI y la agenda con Qatar

La gira oficial de Caputo también incluyó una reunión con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. De manera paralela, el ministro concretó un intercambio con el titular de Finanzas de Qatar, Ali bin Ahmed Al Kuwari. “Muy buena reunión junto al ministro de Finanzas del Estado de Qatar, Ali bin Ahmed Al Kuwari”, difundió el funcionario en su cuenta oficial de Twitter.

En relación con los temas abordados, el ministro precisó que conversaron “sobre el impacto que el bloqueo del Estrecho de Ormuz y el conflicto bélico en la región tienen sobre la economía global”. Al mismo tiempo, remarcó que dialogaron “sobre las oportunidades de inversión que ofrece nuestro país y el potencial para seguir integrándose al escenario energético mundial”.