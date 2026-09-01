¿Llegan fuertes lluvias y tormentas con el Súper El Niño?: zonas más afectadas de Argentina y medidas que se activaron para evitar inundaciones

Zonas más afectadas y medidas preventivas ante la llegada de Súper El Niño a la Argentina. Foto: NA

La pronta llegada del fenómeno meteorológico conocido como Súper El Niño mantiene en alerta al Gobierno nacional y a las provincias argentinas, que activaron un plan integral de prevención y respuesta sanitaria para moderar su impacto en el país.

Las consecuencias más severas de esta versión intensa del evento se proyectan para la primavera austral en las regiones del Litoral, el Noreste, Buenos Aires, Cuyo y Córdoba, donde se identificaron más de 5,4 millones de hectáreas potencialmente inundables, y casi un millón de habitantes expuestos a intensas lluvias y tormentas.

Cuándo se espera la llegada del “Súper El Niño” a la Argentina

El fenómeno Súper El Niño podría empezar a sentirse con mayor fuerza en la Argentina durante la primavera y el verano, cuando alcance su etapa de máxima intensidad y aumenten considerablemente las probabilidades de registrar precipitación por encima de los valores habituales.

Los últimos informes climáticos internacionales indican que el calentamiento en el Pacífico continúa fortaleciéndose. Existe una elevada probabilidad de que evolucione hacia un evento de gran magnitud en los próximos meses, lo que elevaría de manera directa el riesgo de tormentas severas, crecidas de ríos e inundaciones en diferentes puntos del país.

Los especialistas advierten que el avance de El Niño incrementa la probabilidad de tormentas fuertes. Foto: NA

Mapa del “Súper El Niño”: en qué provincias se esperan más lluvias

El mapa de riesgo climático elaborado para este fenómeno ubica al Nordeste argentino (NEA), el Litoral, sectores de la región pampeana, el sudoeste de Buenos Aires, La Pampa, Cuyo y áreas de la Patagonia entre las zonas vulnerables donde el clima presentará precipitaciones superiores a lo normal.

El foco principal de monitoreo está puesto en las siguientes provincias:

Corrientes

Chaco

Formosa

Misiones

Entre Ríos

Santa Fe

En estas jurisdicciones, los excesos hídricos derivados de las lluvias continuas podrían combinarse con crecidas fluviales y temporales severos, afectando especialmente a poblaciones asentadas cerca de grandes cursos de agua.

Monitoreo en tiempo real y hospitales de campaña: las medidas preventivas ante el Súper El Niño

Ante la amenaza sobre el clima, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) y en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias, presentó una central de monitoreo unificada. Esta plataforma integra datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la CONAE y el CONICET bajo el sistema geoespacial ArcGIS, permitiendo:

Analizar en tiempo real la acumulación de lluvias

Identificar áreas con riesgo de anegamiento

Prevenir afectaciones en rutas, redes eléctricas y centros de salud.

A nivel operativo, el plan contempla tres niveles de respuesta sanitaria: patrullas móviles, puestos de estabilización y unidades modulares.

El recurso central será el Equipo de Respuesta Médica Extra Hospitalaria (ERMEH), un hospital de campaña donado por el Comando Sur de Estados Unidos. Esta estructura cuenta con 60 camas de internación y soporte de terapia intensiva, pudiendo estar operativa en menos de 72 horas con un costo diario estimado en 5 millones de pesos. Su función será absorber hasta el 90% de las consultas iniciales en zonas de desastre para evitar el colapso del sistema sanitario local.

Cómo afectaría al campo y la producción agropecuaria este fenómeno meteorológico

El avance del Súper El Niño tendrá consecuencias directas sobre la actividad agropecuaria en la Argentina, particularmente en campos con drenaje deficiente. Si bien la llegada de precipitaciones abundantes favorece la recarga de humedad en los suelos tras periodos secos, los excesos hídricos representan una amenaza operativa.

Las intensas lluvias pueden:

Anegar caminos rurales

Retrasar las tareas de siembra o cosecha

Dañar los cultivos en desarrollo

Forzar la evacuación preventiva de ganado hacia zonas más altas.

Por estas razones, los especialistas aconsejan dar seguimiento a los pronósticos (mapa de riesgo) y preparar planes de contingencia productiva antes de la llegada de los meses más críticos.

Lluvias y tormentas. Foto: REUTERS

En qué se diferencian el “Súper El Niño” y El Niño tradicional

El fenómeno de El Niño tradicional se produce cuando las aguas del océano Pacífico ecuatorial central y oriental se calientan por encima de lo normal. Este cambio altera la circulación atmosférica global y modifica los patrones de lluvias, tormentas y temperaturas en diversas regiones del planeta.

Por su parte, el término Súper El Niño no constituye una categoría meteorológica oficial, sino una denominación técnica informal utilizada para definir eventos de fuerza extraordinaria, donde el calentamiento del Pacífico alcanza o supera los +2,0 °C en los índices de control. Aunque este incremento térmico eleva la probabilidad de eventos extremos e inundaciones en la Argentina, una mayor intensidad del fenómeno no garantiza necesariamente impactos severos de manera uniforme en todo el territorio.