comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Se acerca un tormentón que hará bajar la temperatura a 4 °C: cuándo llueve en el AMBA y cómo sigue el clima

El Servicio Meteorológico Nacional indicó en su pronóstico extendido que Buenos Aires se prepara para un cambio rotundo en el clima, por lo que las mínimas serán de un digito y las máximas no alcanzarán los 15 °C.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lluvias y tormentas en la ciudad.
Lluvias y tormentas en la ciudad. Foto: Pixabay
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores se prepara para un cambio rotundo que traerá consigo un fuerte tormentón acompañado por un brusco descenso de las temperaturas. Según indica el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en los próximos días las mínimas serán de un digito y las máximas no alcanzarán los 15 °C.

De esta manera, el frío extremo volverá a dominar las mañanas en Buenos Aires en la antesala de la llegada de la primavera, pero habrá que observar el pronóstico completo para conocer qué día llegan las lluvias y para cuándo se espera punto más crudo de este cambio climático.

Cuándo y a qué hora llueve en Buenos Aires, según el SMN

El SMN señala en su informe semanal que las tormentas llegarán este miércoles 2 de septiembre a la noche, momento en el cual también se esperan viento fuertes de hasta 31 kilómetros por hora. Además, las lluvias se extenderán hasta las primeras horas del jueves.

Para el miércoles, la temperatura mínima será de 10 °C y la máxima de 20 °C. Por su parte, el jueves tendrá una mínima de 14 °C y una máxima de 19 °C. Estos serán los últimos días con marcas térmicas elevadas, ya que luego del paso de las precipitaciones, el termómetro tendrá un piso de 4 °C.

Contenido Recomendado

¿Llegan fuertes lluvias y tormentas con el Súper El Niño?:zonas más afectadas de Argentina y medidas que se activaron para evitar inundaciones

¿Llegan fuertes lluvias y tormentas con el Súper El Niño?: zonas más afectadas de Argentina y medidas que se activaron para evitar inundaciones

De jornadas agradables al frío intenso:qué día caerá la temperatura con marcas mínimas en el AMBA

De jornadas agradables al frío intenso: qué día caerá la temperatura con marcas mínimas en el AMBA
Cómo estará el tiempo en Buenos Aires.
Mal tiempo en Buenos Aires. Foto: Pixabay

Para qué días se esperan 4 y 5 grados en Buenos Aires

El momento más frío del período llegará el domingo 6 y el lunes 7 de septiembre, cuando la temperatura mínima descenderá hasta los 5 °C y 4 °C, respectivamente. El fin de semana cerrará con un ambiente muy frío y tendrá una máxima de apenas 13 °C, bajo un cielo mayormente nublado que impedirá una recuperación térmica importante.

Por su parte, la primera semana hábil del mes comenzará el 7 de septiembre con un ambiente fresco y una máxima de 14 °C. También se espera un cielo mayormente nublado, por lo que la rutina deberá estar acompañado con un buen abrigo.

Cómo va a estar el clima en el AMBA

  • Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 20 °C con cielo mayormente nublado y tormentas a la noche. Además, se esperan vientos de hasta 31 km/h.
  • Jueves: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C con tormentas a la madrugada/mañana y cielo parcialmente nublado.
  • Viernes: mínima de 9 °C y máxima de 17 °C con cielo nublado.
  • Sábado: mínima de 8 °C y máxima de 15 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Domingo: mínima de 5 °C y máxima de 13 °C con cielo mayormente nublado.
  • Lunes: mínima de 4 °C y máxima de 14 °C con cielo mayormente nublado.

Recomendaciones del SMN por lluvias y tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. De jornadas agradables al frío intenso:qué día caerá la temperatura con marcas mínimas en el AMBA

    De jornadas agradables al frío intenso: qué día caerá la temperatura con marcas mínimas en el AMBA

  2. ¿Llegan fuertes lluvias y tormentas con el Súper El Niño?:zonas más afectadas de Argentina y medidas que se activaron para evitar inundaciones

    ¿Llegan fuertes lluvias y tormentas con el Súper El Niño?: zonas más afectadas de Argentina y medidas que se activaron para evitar inundaciones

  3. Cambio rotundo para el clima de Buenos Aires:qué día se espera frío extremo con 5 grados

    Cambio rotundo para el clima de Buenos Aires: qué día se espera frío extremo con 5 grados

  4. Se adelanta la primavera:cuándo sube la temperatura en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Se adelanta la primavera: cuándo sube la temperatura en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

  5. Clima en Tucumán:cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026

    Clima en Tucumán: cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Los tres ejes clave que profundizó Javier Milei en la reunión de Gabinete

Los tres ejes clave que profundizó Javier Milei en la reunión de Gabinete

Javier Milei hablará en cadena nacional y prepara un anuncio vinculado a la causa Malvinas

El respaldo de Scott Bessent al gobierno de Javier Milei:“Está liderando la oportunidad histórica en el hemisferio occidental”

Si tenés préstamos impagos, bancos y billeteras virtuales podrán debitarte cuotas:qué es y cómo funciona el nuevo sistema del Banco Central

Economía

ANSES:cuándo cobran en septiembre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

ANSES: cuándo cobran en septiembre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Se actualizaron los sueldos de las Fuerzas Armadas:cuánto cobra cada jerarquía en septiembre de 2026

JP Morgan recomendó YPF y Vista Energy:cuánto podrían subir las acciones por Vaca Muerta

Si tenés préstamos impagos, bancos y billeteras virtuales podrán debitarte cuotas:qué es y cómo funciona el nuevo sistema del Banco Central

Internacionales

Tensión máxima en Medio Oriente:Estados Unidos bombardeó Irán por segunda vez en 48 horas

Tensión máxima en Medio Oriente: Estados Unidos bombardeó Irán por segunda vez en 48 horas

Más tensión en Europa:Alemania sospecha que Rusia está detrás de un ataque con drones y explosivos en el aeropuerto de Leipzig

Se construyó en 18 meses y traslada hasta 81 pasajeros en tan solo 50 segundos:así es el ascensor más impresionante de China

Video impactante:así fue el instante en el que la policía de Nueva York abatió a una mujer que había apuñalado a dos personas en pleno Times Square