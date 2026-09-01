Se acerca un tormentón que hará bajar la temperatura a 4 °C: cuándo llueve en el AMBA y cómo sigue el clima

Lluvias y tormentas en la ciudad. Foto: Pixabay

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores se prepara para un cambio rotundo que traerá consigo un fuerte tormentón acompañado por un brusco descenso de las temperaturas. Según indica el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en los próximos días las mínimas serán de un digito y las máximas no alcanzarán los 15 °C.

De esta manera, el frío extremo volverá a dominar las mañanas en Buenos Aires en la antesala de la llegada de la primavera, pero habrá que observar el pronóstico completo para conocer qué día llegan las lluvias y para cuándo se espera punto más crudo de este cambio climático.

Cuándo y a qué hora llueve en Buenos Aires, según el SMN

El SMN señala en su informe semanal que las tormentas llegarán este miércoles 2 de septiembre a la noche, momento en el cual también se esperan viento fuertes de hasta 31 kilómetros por hora. Además, las lluvias se extenderán hasta las primeras horas del jueves.

Para el miércoles, la temperatura mínima será de 10 °C y la máxima de 20 °C. Por su parte, el jueves tendrá una mínima de 14 °C y una máxima de 19 °C. Estos serán los últimos días con marcas térmicas elevadas, ya que luego del paso de las precipitaciones, el termómetro tendrá un piso de 4 °C.

Mal tiempo en Buenos Aires. Foto: Pixabay

Para qué días se esperan 4 y 5 grados en Buenos Aires

El momento más frío del período llegará el domingo 6 y el lunes 7 de septiembre, cuando la temperatura mínima descenderá hasta los 5 °C y 4 °C, respectivamente. El fin de semana cerrará con un ambiente muy frío y tendrá una máxima de apenas 13 °C, bajo un cielo mayormente nublado que impedirá una recuperación térmica importante.

Por su parte, la primera semana hábil del mes comenzará el 7 de septiembre con un ambiente fresco y una máxima de 14 °C. También se espera un cielo mayormente nublado, por lo que la rutina deberá estar acompañado con un buen abrigo.

Cómo va a estar el clima en el AMBA

Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 20 °C con cielo mayormente nublado y tormentas a la noche. Además, se esperan vientos de hasta 31 km/h.

Jueves: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C con tormentas a la madrugada/mañana y cielo parcialmente nublado.

Viernes: mínima de 9 °C y máxima de 17 °C con cielo nublado.

Sábado: mínima de 8 °C y máxima de 15 °C con cielo parcialmente nublado.

Domingo: mínima de 5 °C y máxima de 13 °C con cielo mayormente nublado.

Lunes: mínima de 4 °C y máxima de 14 °C con cielo mayormente nublado.

Recomendaciones del SMN por lluvias y tormentas