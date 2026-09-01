ANSES: cuándo cobran en septiembre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

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La Administración Nacional de la Seguridad Social definió el cronograma de pagos de septiembre de 2026, una información clave para millones de personas que reciben jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

Aunque la terminación del documento es uno de los principales criterios utilizados para ordenar las acreditaciones, la fecha exacta también depende del beneficio percibido. Por ese motivo, dos titulares con el mismo último número de DNI pueden cobrar en jornadas diferentes.

Los primeros depósitos del mes comenzarán el martes 8 de septiembre, mientras que el calendario general continuará hasta los últimos días de septiembre. Entre las prestaciones incluidas se encuentran las jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo y las Pensiones No Contributivas.

Cuándo cobran los jubilados con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el haber mínimo comenzarán a cobrar durante la segunda semana del mes. Las fechas establecidas son las siguientes:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

De esta manera, los pagos para estos cuatro grupos se realizarán de forma consecutiva, siempre que no se produzca alguna modificación operativa comunicada posteriormente por el organismo previsional.

Pagos ANSES Foto: ANSES

El cronograma es diferente para los jubilados y pensionados que perciben un ingreso superior al haber mínimo. En ese caso, los documentos finalizados en 0 y 1 cobrarán el martes 22 de septiembre, mientras que los DNI terminados en 2 y 3 recibirán el depósito el miércoles 23 de septiembre.

Fechas de cobro de AUH para DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo, conocida como AUH, tendrán un esquema similar al de los jubilados que perciben hasta un haber mínimo.

El calendario para las primeras terminaciones quedó organizado de esta manera:

DNI terminado en 0: 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: 11 de septiembre.

Las mismas fechas corresponden a los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo. Los depósitos continuarán posteriormente con las demás terminaciones de documento, hasta completar el cronograma el 21 de septiembre.

Asignación por Embarazo: qué día se acredita el pago

Quienes perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social deben revisar un calendario diferente. En este caso, las acreditaciones para los DNI terminados entre 0 y 3 comenzarán unos días después:

DNI terminado en 0: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 1: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 2: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 3: martes 15 de septiembre.

Pagos ANSES Foto: ANSES

Por eso, antes de concurrir a una sucursal bancaria o intentar retirar el dinero, resulta importante identificar correctamente la prestación y consultar la fecha correspondiente.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas, o PNC, cuentan con un cronograma agrupado de a dos terminaciones por jornada. En septiembre, los beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1 cobran el martes 8, mientras que los titulares con DNI finalizados en 2 y 3 cobran el miércoles 9 de septiembre.

Este sistema permite que ANSES distribuya progresivamente la acreditación de los haberes y reduzca la concentración de beneficiarios en bancos, cajeros automáticos y otros puntos de extracción.

Cuánto aumentan las prestaciones de ANSES en septiembre

Las prestaciones de ANSES reciben en septiembre de 2026 una actualización del 2,11%, relacionada con la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a julio. Con ese reajuste, la jubilación mínima se ubica en $428.633,20 antes de considerar el refuerzo extraordinario que pudiera corresponder.

Para los beneficiarios alcanzados por el bono completo de $70.000, el ingreso total llega a $498.633,20. El monto final puede variar según la prestación, los ingresos del titular y los conceptos adicionales incluidos en la liquidación mensual.

Cómo consultar la fecha de cobro en Mi ANSES

Para verificar el día de acreditación, el beneficiario puede ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma deberá buscar la sección relacionada con cobros, prestaciones o recibos.

También es recomendable revisar periódicamente los canales oficiales, especialmente si existen feriados, cambios administrativos o reprogramaciones. El dinero se deposita en la cuenta bancaria informada por cada titular, por lo que no siempre es necesario retirarlo el mismo día en que se acredita.

El dato que hay que revisar antes de cobrar

La fecha no se determina únicamente por el último número del documento. El titular debe comprobar primero qué prestación cobra y luego buscar su terminación de DNI dentro del calendario correspondiente.

Para los documentos terminados en 0, 1, 2 y 3, las primeras acreditaciones de septiembre se concentran entre el 8 y el 15 de septiembre, aunque los jubilados que superan el haber mínimo deberán esperar hasta el 22 o 23 de septiembre.