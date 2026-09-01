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“Fue una provocación”: los gremios rechazaron el aumento del Gobierno y anunciaron un nuevo paro universitario

Tras el quiebre de la negociación, el sector confirmó la huelga de 24 horas y ratificó la exigencia del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Paro universitario.
Paro universitario. Foto: NA
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La reunión paritaria entre el Gobierno y las federaciones docentes universitarias finalizó este martes sin acuerdo. Frente al ofrecimiento de un incremento del 3% para los salarios de septiembre, los sindicatos del sector declararon un paro total de actividades en todas las universidades públicas del país para este miércoles.

“La paritaria ha quedado inconclusa. El ofrecimiento formal por parte del Gobierno nacional fue de un 3% de aumento para los salarios de los docentes universitarios”, afirmó Emiliano Cagnasi, secretario general de ADUBA y representante de Fedun tras la salida del encuentro.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano ratificó la propuesta presentada en la mesa de negociación. “Un aumento del 3% en las remuneraciones correspondientes al mes de septiembre”, monto que se suma al “incremento del 3% fijado para octubre, porcentaje acordado y comprometido formalmente en las mesas de negociación de junio”.

Marcha contra el desfinanciamiento universitario.
Marcha contra el desfinanciamiento universitario. Foto: NA

La dura respuesta gremial y el reclamo por la Ley de Financiamiento

La reacción del Frente Sindical Universitario resultó inmediata. Clara Chevalier, Secretaria General de CONADU, fustigó la oferta del Poder Ejecutivo. “No fue una oferta, fue una provocación. CONADU junto a las demás Federaciones docentes acudimos a la convocatoria a paritarias con la determinación de recuperar lo perdido: 31,2% + agosto + los salarios adeudados y el abordaje del FONID. Además, planteamos que la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”, lanzó.

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Ádemas, Chevalier brindó detalles de la postura gremial durante la audiencia: “Planteamos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el gobierno dijo que solo estaban dispuestos a pagar un 3% más. Cifra que no guarda anclaje con el Indec ni con nada. Por eso, todo el sistema universitario definió un paro de 24 horas mañana, y a fines de esta semana nos vamos a reunir para evaluar la continuidad del plan de lucha”, expuso.

En paralelo a la discusión salarial, los representantes de la comunidad académica destacaron el marco judicial vigente. En esa línea, Chevalier recordó que “el juez federal Martín Cormick le dio al Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe que documente el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Manifestaciones de docentes y alumnos universitarios por falta de financiamiento y bajos salarios. Foto: NA (Martín Zabala)

La brecha salarial y las críticas al Gobierno por parte de los gremios

La distancia entre el reclamo gremial y la pauta oficial roza el 30%. Francisca Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, remarcó el fracaso de la instancia de diálogo: “El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia que establece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, más la inflación que corresponde a agosto”.

Además, Cagnasi cuestionó el método de negociación del Ministerio de Capital Humano en diálogo con TN. “Cuando uno se sienta a un diálogo paritario y ese diálogo se convierte en un monólogo de una de las partes, con un ofrecimiento de apenas el 3%, la situación resulta difícil de comprender”, soltó.

El dirigente de ADUBA profundizó sus objeciones frente a la conducta de la Casa Rosada. “Creemos que ha sido inoportuno e intencional no escuchar. Es darle la espalda a la Justicia, al Poder Legislativo, que sancionó una ley, y también a la sociedad argentina, que salió cuatro veces a marchar en defensa de un derecho que considera propio”, se lamentó.

Ley de Financiamiento Universitario Foto: AFP

En relación con el desfasaje económico, Cagnasi puntualizó: “Frente a esa diferencia pendiente, el 3% ofrecido representa apenas un 10% de lo que resta recomponer. Ese ofrecimiento es claramente inaceptable y entendemos que es intencional”. Sobre la política fiscal del Gobierno, concluyó: “Uno puede entender e incluso estar de acuerdo con que las cuentas del Estado nacional tienen que cerrar. Lo que no se puede aceptar es que la variable de ajuste seamos los trabajadores universitarios cuando existe una ley y cuando la Corte estableció que debe cumplirse”.

Previo a la confirmación de las medidas, Cagnasi había previsto el desenlace de la reunión. “Seguramente, una vez que termine la paritaria, esta situación nos va a llevar a definir una medida de fuerza para el día de mañana”, anticipó.

Desde CONADU Histórica, Oscar Vallejos recriminó la citación oficial y sostuvo que el Gobierno convocó a la mesa “a los únicos efectos de ganar tiempo en la Justicia”. Por este motivo, el Frente Gremial Universitario volverá a deliberar las próximas acciones del plan de lucha este jueves 3 de septiembre en la ciudad de Bariloche, en el marco del plenario del Consejo Universitario Nacional.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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