La mesa política definió la agenda legislativa y puso fecha para el tratamiento de la refoma electoral

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Tras la reunión de Gabinete, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó un nuevo encuentro de mesa política en el que definieron reflotar el debate por la reforma electoral durante la segunda semana de septiembre.

Luego de que la senadora Patricia Bullrich anticipara que el Poder Ejecutivo retomaría el debate por la eliminación de las PASO, el reducido círculo se reunió nuevamente para ordenar la agenda legislativa para las próximas semanas.

“Arranca la reforma política el 15 de septiembre en comisiones del Senado”, precisó una fuente.

Elecciones PASO 2023. Foto: NA.

La idea de la Casa Rosada es tratar el ambicioso proyecto completo que incluye Ficha Limpia, la eliminación de las PASO y cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos.

Aún sin los apoyos necesarios para su sanción, en Balcarce 50 se muestran optimistas al respecto. La potencial eliminación o suspensión de las primarias configura un paso clave en el objetivo por la reelección del presidente Javier Milei.

Milei junto a parte de su Gabinete Foto: X @OPRArgentina

Asimismo,en otro pasaje de la reunión Karina Milei reveló detalles de la visita del papa León XIV al país, prevista para noviembre, y se discutieron algunos criterios en torno a la cadena electoral que protagonizará el mandatario el jueves por la cuestión de Malvinas.

Junto a la menor de los Milei, se dieron cita en el Ministerio del Interior, el jefe de Gabinete, Diego Santilli y el vicejefe del área, Ignacio Devitt; los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Prensa, Fabián Fernández; y la senadora Patricia Bullrich.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Luis Caputo. Foto: X @SecScottBessent

El único ausente con aviso es el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encuentra en Carolina del Norte, Estados Unidos, con motivo de la reunión del G20 de Finanzas.