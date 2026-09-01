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Desde la cárcel, Cerimedo respaldó los dichos del supuesto sicario y le pidió a Nadia Beller que deje de acusarlo “sin pruebas”

El consultor político escribió una nueva carta en la que sostuvo que “el contenido de esa declaración aporta elementos que, a mi entender, pueden ayudar a esclarecer de dónde pudo haber surgido el ataque y quiénes fueron realmente sus responsables”.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La policía boliviana escolta a Fernando Cerimedo a la salida del Palacio de Justicia.
La policía boliviana escolta a Fernando Cerimedo a la salida del Palacio de Justicia. Foto: REUTERS
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El consultor político Fernando Cerimedo habló tras el video que publicó un presunto sicario del ataque contra su ex pareja, Nadia Beller, y señaló que las declaraciones de Aldo Silva Peña podrían ayudar a determinar a los responsables del atentado.

Desde la cárcel de Palmasola, Cerimedo escribió una nueva carta en la que sostuvo que “el contenido de esa declaración aporta elementos que, a mi entender, pueden ayudar a esclarecer de dónde pudo haber surgido el ataque y quiénes fueron realmente sus responsables”.

Sobre su situación actual, remarcó que “desde el momento en que fui detenido, he permanecido prácticamente sin posibilidad de defenderme públicamente y de explicar mi versión de los hechos” por lo que “quiero reiterar algo que he sostenido desde el primer día: soy inocente y jamás tuve la intención ni la capacidad de hacerle daño a Nadia”.

Fernando Cerimedo.
Fernando Cerimedo permanece detenido en la cárcel de Palmasola. Foto: NA

En esa línea, el consultor político argentino recordó que “en su propia declaración (de Nadia Beller) existen referencias que planteaban la posibilidad de que el ataque pudiera haber sido utilizado para perjudicarme”.

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Además, aseguró que “la acusación de feminicidio (en grado de tentativa) ha destruido completamente mi vida” y subrayó: “Llevo casi 14 días privado de libertad por un hecho que no cometí. Para mí y para mi familia, estos días han sido de enorme dolor e impotencia”.

No obstante, afirmó que cree en la Policía y en el Ministerio Público de Bolivia y espera que la investigación avance con la nueva información que surgió: “Sigo confiando en que la investigación permitirá demostrar que no tuve ninguna participación y que nunca fui capaz de hacerle daño a Nadia, ni a ninguna otra persona”, afirmó.

Así fue el ataque a balazos a Nadia Beller en Bolivia.

El mensaje de Fernando Cerimedo a Nadia Beller

En la misiva, Cerimedo le hizo un pedido a su expareja: “A Nadia le pido que deje de acusarme sin pruebas”, manifestó y agregó: “Podemos tener diferencias personales, pero existen límites que no deberían cruzarse cuando está en juego la libertad y la vida de una persona”.

Para concluir, dejó en claro: “No pido un trato especial. No pido que nadie me crea simplemente por mis palabras. Pido que se investigue, que se respete el debido proceso y que se permita que la verdad salga a la luz”.

Qué dijo el presunto sicario sobre el ataque contra Nadia Beller

Aldo Silva Peña, uno de los presuntos sicarios del ataque contra Beller, reveló que el objetivo era “una personalidad gaucha, argentina” cuyo nombre no precisó.

El hombre, apodado como “Juancho”, reconoció su participación en el hecho, pero afirmó que no fue quien disparó y sostuvo que el objetivo no era matar a la abogada de 33 años sino darle “un susto”.

El testimonio de uno de los presuntos sicarios del ataque contra Nadia Beller. Video: X @reddtvoficial

“El objetivo principal no era matar a esa señora”, manifestó el supuesto atacante en un video que publicó en redes sociales luego de que la Fiscalía de Bolivia lo identificara como uno de los presuntos sicarios del atentado contra Beller ocurrido el pasado 17 de agosto.

Después de reiterar que no fue quien disparó y tampoco quien conducía la motocicleta, insistió con que “a esa mujer había que pegarle un susto” y agregó que “la intención no era, después que estuviera en el piso, rematarla” sino “solamente robarle la cartera, pero en ningún momento tampoco era quitarle los teléfonos”.

Silva Peña explicó que decidió hacer pública su versión debido a que teme por su vida. “Obviamente, las personas que me contrataron en estos momentos me quieren silenciar, me quieren matar, me quieren callar”, aseguró y añadió que esos individuos no quieren que hable “con la Policía y menos con los medios de comunicación”.

Fernando Cerimedo
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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