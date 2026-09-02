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El clima en Santa Cruz hoy, 2 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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El pronóstico para Santa Cruz este 2 de septiembre de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de -1°. Con vientos de 42 - 73 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 24 - 38 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 30 - 63 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 27 - 47 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 42 - 73 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 10°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:11
Puesta del sol19:02
Horas de luz10h 51m
Fase lunarMenguante
Iluminación69%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 2 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:11 y se pone a las 19:02, dando aproximadamente 10h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 2 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 42 - 73 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 16 - 25 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 18 - 29 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 18 - 29 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 18 - 28 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 19 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 24 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 30 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 28 - 53 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Oeste 36 - 59 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 39 - 65 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Oeste 41 - 69 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Oeste 42 - 73 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Oeste 37 - 70 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Oeste 30 - 63 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 28 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 27 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Oeste 29 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 28 - 48 km/h 0% Cubierto
22:00 Oeste 27 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 28 - 48 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 Oeste 31 - 50 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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