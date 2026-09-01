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Irán responde a los bombardeos de Estados Unidos: atacó bases militares en Jordania y Baréin

Según informó la Guardia Revolucionaria, el primer ataque se dirigió contra Camp Titin, mientras que también atacó con drones las instalaciones de la base estadounidense de Sheikh Isa.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Proyectiles surcan el cielo en esta captura de pantalla tomada de un video publicado por las autoridades iraníes.
Proyectiles surcan el cielo en esta captura de pantalla tomada de un video publicado por las autoridades iraníes. Foto: via REUTERS
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Irán volvió a atacar bases estadounidenses en Jordania y Baréin este martes. La ofensiva llega a modo de represalia a los bombardeos previos lanzados por Washington sobre el país persa.

Según informó la Guardia Revolucionaria, el primer ataque se dirigió contra Camp Titin, una base estadounidense del cuerpo de marines en territorio jordano, con misiles balísticos pesados.

Posteriormente, Irán también atacó con drones las instalaciones de la base estadounidense de Sheikh Isa en Baréin.

Esta ofensiva se trata de la respuesta de Teherán a los bombardeos estadounidenses recibidos este martes, el segundo ataque en menos de 48 horas después de un mes sin que trascendieran agresiones cruzadas.

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Washington dijo atacar “objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, sin precisar cuáles, mientras que el cuerpo de élite aseguró que los bombardeos alcanzaron una casa residencial en Sirik, cerca del estrecho de Ormuz, dejando varios muertos y al menos 50 heridos.

El Ejército de Jordania aseguró en un comunicado que fueron interceptados diez de los misiles iraníes, mientras que otros tres impactaron en zonas “alejadas de centros poblados” sin provocar víctimas.

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El Ejército de Estados Unidos bombardeó este martes a Irán por segunda vez en una semana en medio de un incremento de las tensiones en el estrecho de Ormuz y las ofensivas iraníes contra bases estadounidenses

El Comando Central de EEUU (Centcom) señaló en sus redes sociales que “las fuerzas de estadounidenses comenzaron a ejecutar ataques contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán”, sin precisar cuáles.

“Los ataques se producen tras los recientes intentos de agresión por parte del CGRI contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región”, indicó el Centcom en un breve comunicado de tan solo un párrafo.

Intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán

Se trata de la segunda agresión desde la noche del domingo, cuando Estados Unidos atacó la isla de Larak, desde donde -según Washington- Teherán se preparaba para lanzar cohetes cargados con minas marinas al estrecho de Ormuz, en un ataque en el que murieron dos personas.

Irán respondió con ofensivas contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes, sin daños reportados por ahora, en el primer intercambio de hostilidades militares en un mes.

Además, el presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este martes que si Estados Unidos intensifica el bloqueo marítimo a sus buques y puertos, Irán responderá militarmente.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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