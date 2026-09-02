Córdoba prepara un histórico operativo para la visita del papa León XIV: esperan más de 1,5 millones de personas

Córdoba prepara un histórico operativo para la visita del papa León XIV. Foto: Reuters (Guglielmo Mangiapane)

La provincia de Córdoba acelera los preparativos para recibir al papa León XIV en una visita que promete convertirse en uno de los eventos más multitudinarios de su historia reciente. Según adelantó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, las estimaciones oficiales indican que más de 1,5 millones de personas podrían movilizarse durante la jornada en la que el pontífice encabezará una misa masiva en la capital cordobesa.

Los detalles del operativo comenzaron a definirse esta semana durante una recorrida de la que participaron representantes del Vaticano, funcionarios nacionales y autoridades provinciales. Entre ellos estuvieron el nuncio apostólico, representante diplomático de la Santa Sede, y José Jairo Salas, enviado especial del papa para coordinar los aspectos organizativos de la visita.

León XIV celebrará una misa ante una multitud de fieles en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones. Foto: Reuters (Guglielmo Mangiapane)

La FAdeA será el escenario elegida para la misa masiva del papa León XIV

Quinteros confirmó que la actividad central se desarrollará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde León XIV celebrará una misa ante una multitud de fieles provenientes de distintos puntos del país.

Tras la ceremonia religiosa, el papa se trasladará al Arzobispado de Córdoba para participar de un almuerzo institucional y posteriormente encabezará una actividad en la Catedral de la ciudad. Una vez completada su agenda en la provincia, regresará al aeropuerto para partir hacia Buenos Aires, en principio alrededor de las 18:00 (hora argentina).

La escala cordobesa será uno de los momentos más relevantes de la gira argentina del papa León XIV. Foto: Reuters (Guglielmo Mangiapane)

La escala cordobesa será uno de los momentos más relevantes de la gira argentina del pontífice, que también incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas visitas a la cárcel de Devoto y al Cottolengo de Claypole.

Cortes de tránsito y posible asueto por la visita del papa León XIV a Córdoba

La enorme convocatoria prevista obligará a desplegar un amplio operativo de seguridad y control urbano. En ese marco, el gobernador Martín Llaryora analiza establecer un asueto administrativo extraordinario si el Gobierno nacional no adopta una medida similar.

Además, habrá importantes restricciones para circular. Según anticipó Quinteros, la avenida de Circunvalación y la avenida Colón permanecerán cerradas, mientras que el centro de la ciudad será sometido a un estricto dispositivo de seguridad desde al menos 24 horas antes de la llegada del pontífice.

El ministro pidió comprensión a los cordobeses ante las complicaciones que podrían generarse en la circulación y remarcó que las autoridades estarán concentradas exclusivamente en garantizar el desarrollo de la visita.

Córdoba busca superar la histórica visita del papa Juan Pablo II en 1987

Para dimensionar la magnitud esperada del evento, Quinteros recordó el paso de Juan Pablo II por Córdoba en 1987, cuando unas 500.000 personas participaron de las actividades organizadas durante su visita.

Sin embargo, el funcionario destacó que las condiciones actuales de conectividad, infraestructura vial y difusión permiten proyectar una convocatoria muy superior. Por ese motivo, el Gobierno provincial estima que la llegada de León XIV podría triplicar aquella histórica marca y reunir a más de un millón y medio de personas, transformándose en una de las mayores concentraciones públicas registradas en Córdoba.