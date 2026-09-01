comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

De jornadas agradables al frío intenso: qué día caerá la temperatura con marcas mínimas en el AMBA

El ingreso de aire frío modificará el panorama en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional. Cómo sigue el tiempo, día por día.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Del calor de 21 °C al frío intenso: cómo cambia el clima en Buenos Aires
Del calor de 21 °C al frío intenso: cómo cambia el clima en Buenos Aires Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El clima en Buenos Aires se prepara para un cambio drástico, con un marcado descenso de las temperaturas que dejará atrás las tardes templadas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en los próximos días, las mínimas bajarán progresivamente hasta alcanzar valores cercanos a los 5 grados, mientras las máximas mostrarán una recuperación limitada. El frío extremo volverá a dominar las mañanas en Buenos Aires, pero habrá que observar el pronóstico completo para conocer qué día llegará el punto más crudo de este cambio.

Después del miércoles 2 de septiembre, la jornada más templada del pronóstico, con una máxima de 21 °C, el jueves todavía alcanzará los 20 °C, pero la llegada de tormentas aisladas durante la madrugada marcará el inicio de una transición hacia condiciones más frías, nubladas y típicamente invernales.

Desde el viernes, las temperaturas bajarán de manera progresiva: la máxima caerá a 17 °C, el sábado no superará los 15 °C y el domingo apenas llegará a 13 °C.

Cuándo llegan los 5 °C a Buenos Aires

El momento más frío del período llegará el domingo 6 de septiembre, cuando la temperatura mínima descenderá hasta los 5 °C en Buenos Aires. La jornada comenzará con un ambiente muy frío y tendrá una máxima de apenas 13 °C, bajo un cielo mayormente nublado que impedirá una recuperación térmica importante.

Contenido Recomendado

Clima en Tucumán:cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026

Clima en Tucumán: cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026

Clima en Tierra del Fuego:cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026

Clima en Tierra del Fuego: cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026
La gente sale abrigada a la calle ante la ola polar. Foto: NA

Cuándo vuelven las tormentas a Buenos Aires

Las tormentas regresarán a Buenos Aires durante la madrugada del jueves, después de un miércoles con cielo mayormente nublado y apenas un 10% de probabilidad de lluvia durante la noche. Para las primeras horas del jueves se esperan tormentas aisladas, dentro de una jornada con temperaturas de entre 12 °C y 20 °C.

La inestabilidad perderá fuerza durante el resto del jueves y el cielo quedará parcialmente nublado. Sin embargo, el paso de las tormentas anticipará el cambio térmico que se profundizará desde el viernes, con máximas cada vez más bajas y un fin de semana dominado por el frío y la abundante nubosidad.

Cómo sigue el clima día por día

  • Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 21 °C con cielo mayormente nublado y 10% de probabilidades de lluvia a la noche.
  • Jueves: mínima de 12 °C y máxima de 20 °C con tormentas aisladas a la madrugada y cielo parcialmente nublado el resto del día.
  • Viernes: 9 °C de mínima y 17 °C de máxima con cielo nublado.
  • Sábado: mínima de 8 °C y máxima de 15 °C. El cielo estará nublado.
  • Domingo: se esperan 5 °C de mínima y 13 °C de máxima con cielo mayormente nublado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalPronósticoEstado del tiempo
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cambio rotundo para el clima de Buenos Aires:qué día se espera frío extremo con 5 grados

    Cambio rotundo para el clima de Buenos Aires: qué día se espera frío extremo con 5 grados

  2. Se adelanta la primavera:cuándo sube la temperatura en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Se adelanta la primavera: cuándo sube la temperatura en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

  3. Días soleados y máximas cerca de los 20 °C:cuándo mejora el clima en Buenos Aires tras la tormenta de Santa Rosa

    Días soleados y máximas cerca de los 20 °C: cuándo mejora el clima en Buenos Aires tras la tormenta de Santa Rosa

  4. Alerta por el Súper El Niño:qué provincias se verán afectadas y cómo es el operativo que busca anticipar inundaciones

    Alerta por el Súper El Niño: qué provincias se verán afectadas y cómo es el operativo que busca anticipar inundaciones

  5. Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy:cómo estará el clima este sábado 18 de abril de 2026

    Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de abril de 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

A cuatro años del atentado contra Cristina Kirchner, dirigentes de distintos espacios advirtieron:“La democracia no admite la eliminación del adversario”

A cuatro años del atentado contra Cristina Kirchner, dirigentes de distintos espacios advirtieron: “La democracia no admite la eliminación del adversario”

Avanzan los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina

Soberanía de las Islas Malvinas:Donald Trump sugirió que podría retirar su apoyo a Gran Bretaña

El Gobierno anunció un aumento para militares, fuerzas de seguridad y empleados públicos:cuánto cobrarán

Economía

Cronograma de pagos ANSES:quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones este martes 1° de septiembre

Cronograma de pagos ANSES: quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones este martes 1° de septiembre

Aumentó el transporte público:cuánto sale viajar en colectivo, tren y subte desde este 1° de septiembre

Volver al Trabajo:qué se sabe sobre el pago de $78.000 en septiembre

Oportunidad laboral en Mendoza:un hotel céntrico busca mucamas para tareas de limpieza y mantenimiento

Internacionales

Soberanía de las Islas Malvinas:Donald Trump sugirió que podría retirar su apoyo a Gran Bretaña

Soberanía de las Islas Malvinas: Donald Trump sugirió que podría retirar su apoyo a Gran Bretaña

Imágenes devastadoras:Devighat, el pueblo que quedó sepultado bajo el barro tras la trágica riada en Nepal

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en el G20:abordaron “la agenda económica de la Argentina”

Crece la tensión:Israel acordó vender armas a Grecia en medio de la disputa con Turquía