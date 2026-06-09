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El tiempo en Buenos Aires hoy, 9 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 9 de junio de 2026 a las 03:30
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Conurbano de la provincia de Buenos Aires
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 9 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Niebla
Viento
Sur 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Norte 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 3 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 8 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol17:46
Horas de luz9h 51m
Fase lunarMenguante
Iluminación37%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 9 de junio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:55 y se pone a las 17:46, dando aproximadamente 9h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 9 de junio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 8 - 22 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sur 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 4 - 10 km/h 0% Niebla
06:00 Sur 4 - 8 km/h 0% Niebla
07:00 Sur 5 - 10 km/h 0% Niebla
08:00 Sur 5 - 11 km/h 0% Niebla
09:00 Sur 5 - 12 km/h 0% Niebla
10:00 Sur 5 - 13 km/h 0% Cubierto
11:00 10° 11° Sur 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Sur 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Oeste 0 - 11 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Noroeste 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Norte 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 13° 13° Norte 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Norte 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° 10° Noreste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° Noreste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Noreste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 11° Noreste 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Noreste 3 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° 10° Noreste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° 10° Noreste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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