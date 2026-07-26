El frío extremo domina el panorama meteorológico: rigen alertas rojas y naranjas por bajas temperaturas, lluvias y nevadas

El frío extremo domina el panorama meteorológico este domingo 26 de julio en seis provincias del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este domingo 26 de julio una serie de alertas meteorológicas de nivel rojo, naranja y amarillo por frío extremo, lluvias, nevadas, vientos intensos y viento Zonda. Las advertencias alcanzan a seis provincias y reflejan un escenario climático complejo, especialmente en la Patagonia y la región cordillerana.

Alerta roja por frío extremo en Santa Cruz y bajas temperaturas en la Patagonia

La situación más crítica se presenta en el oeste de Santa Cruz, donde rige una alerta roja por frío extremo. Se trata del nivel más alto dentro del sistema de alertas del SMN y advierte sobre un efecto alto a extremo en la salud de la población. De acuerdo con el organismo, las temperaturas previstas pueden ser muy peligrosas incluso para personas saludables, debido a la intensidad del frío y la persistencia de las bajas marcas térmicas.

La situación más crítica se presenta en el oeste de Santa Cruz, donde rige una alerta roja por frío extremo. Foto: NA (Daniel Vides)

Además, una alerta amarilla por frío extremo alcanza al sur y oeste de Chubut, el oeste de Río Negro y el sudoeste de Neuquén. En estas regiones, las condiciones meteorológicas pueden generar efectos leves a moderados en la salud, especialmente en grupos vulnerables como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Lluvias persistentes y nevadas intensas afectan a Neuquén, Río Negro y la cordillera

El SMN también mantiene una alerta naranja por lluvias para el sudoeste de Neuquén, donde se esperan precipitaciones fuertes y persistentes con acumulados de entre 30 y 60 milímetros. En algunos puntos, los valores podrían superar esos registros. En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrían presentarse en forma mixta, con lluvia y nieve.

Por otra parte, otras localidades de Neuquén y sectores del centro y oeste de Río Negro continúan bajo alerta amarilla por lluvias. Allí se prevén acumulados de entre 10 y 20 milímetros, con posibilidad de registros superiores de manera puntual. En cuanto a las nevadas, el noroeste neuquino permanece bajo alerta naranja. El pronóstico indica nevadas persistentes con acumulaciones de entre 40 y 60 centímetros de nieve, aunque localmente podrían superarse esos valores.

El noroeste neuquino permanece bajo alerta naranja por nevadas persistentes con acumulaciones de entre 40 y 60 centímetros. Foto: NA

La alerta amarilla por nevadas también abarca el sudoeste de San Juan, el oeste de Mendoza, el oeste de Río Negro y sectores de Chubut. En estas áreas cordilleranas se esperan acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros, mientras que en sectores de menor altura podrían registrarse entre 10 y 30 centímetros.

Vientos de hasta 90 km/h y alerta por viento Zonda en Mendoza

A las bajas temperaturas y las precipitaciones se suman fuertes vientos en distintas regiones del país. En Neuquén rige una alerta amarilla por vientos del sector noroeste, con velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Por otro lado, el sur y el norte de Mendoza permanecen bajo alerta amarilla por viento Zonda. El fenómeno podría desarrollarse con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas superiores a los 70 km/h.

Pronóstico para Buenos Aires y temperaturas en el resto del país

En la Ciudad de Buenos Aires, el SMN prevé una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 19°C para este domingo. Durante la mañana y el mediodía se espera presencia de neblina, mientras que por la tarde y la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado.

En la Ciudad de Buenos Aires, el SMN prevé una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 19°C para este domingo. Foto: NA

Hacia el final de la jornada podrían registrarse vientos de hasta 22 km/h. Para el lunes 27 de julio se anticipa un leve descenso de la temperatura y una baja probabilidad de precipitaciones durante la tarde.

En la provincia de Buenos Aires se esperan valores de entre 9°C y 18°C, con niebla durante las primeras horas del día y condiciones parcialmente nubladas hacia la tarde y la noche. Mientras tanto, las temperaturas previstas para otras provincias serán:

Chubut : 3°C / 8°C

Córdoba : 8°C / 23°C

Entre Ríos : 12°C / 22°C

Jujuy : 10°C / 20°C

La Rioja : 11°C / 20°C

Mendoza : 7°C / 17°C

Misiones : 17°C / 25°C

Río Negro : 5°C / 10°C

Salta : 10°C / 20°C

San Juan : 7°C / 17°C

San Luis : 10°C / 18°C

Santa Cruz : -1°C / 1°C

Santa Fe : 12°C / 22°C

Santiago del Estero : 12°C / 26°C

Tucumán: 12°C / 21°C

La jornada estará marcada por condiciones invernales severas en gran parte del sur argentino, con especial atención sobre las zonas afectadas por alertas de nivel naranja y rojo, donde se recomienda seguir de cerca las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.