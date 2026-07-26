Tormentón de barro en Buenos Aires: cuándo llega, qué zonas afectará y cómo estará el clima esta semana

Lluvias en Buenos Aires Foto: Reuters

El inicio de la última semana de julio llegaría con un clima mucho más inestable en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Aunque el domingo se mantendrá con nubosidad variable y marcas agradables, el panorama empezará a modificarse con el correr de las horas y podría derivar en precipitaciones durante el lunes.

El fenómeno no necesariamente implica una tormenta severa durante todo el día, sino una combinación de humedad, suelos cargados de tierra, lloviznas o lluvias intermitentes y baja evaporación, condiciones que pueden convertir veredas, calles de tierra, accesos barriales y espacios verdes en zonas complicadas para circular.

Qué es el “tormentón de barro” que llegaría al AMBA

El llamado “tormentón de barro” no es una categoría técnica oficial del Servicio Meteorológico Nacional, sino una forma popular de describir una situación climática incómoda: lluvias sobre superficies secas, tierra acumulada, humedad persistente y temperaturas que no permiten que el suelo seque rápidamente.

Lluvias en el AMBA Foto: REUTERS

En la práctica, esto puede generar barro en plazas, caminos internos, zonas sin asfalto, entradas de escuelas, paradas de colectivo y accesos a estaciones de tren. También puede afectar a quienes se movilizan en moto, bicicleta o a pie, especialmente durante las primeras horas del día o al regresar del trabajo.

El fenómeno podría sentirse más en sectores del conurbano donde todavía hay calles de tierra, obras abiertas o espacios verdes con poca absorción. En CABA, el impacto estaría más relacionado con charcos, veredas resbaladizas y acumulación de suciedad en esquinas y cordones.

Cuándo empieza el mal tiempo en Buenos Aires

El cambio de clima comenzaría a notarse desde el domingo 26 de julio, una jornada que se presentará con nubosidad parcial y temperaturas templadas, cercanas a los 20 grados. Durante la tarde todavía podrían aparecer algunos momentos de sol, pero hacia la noche aumentaría la cobertura nubosa.

El momento clave llegaría el lunes 27 de julio, cuando se espera el mayor nivel de inestabilidad sobre la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. La probabilidad de lluvias se concentraría especialmente entre la tarde y la noche, con marcas térmicas que se ubicarían entre los 12 y los 18 grados.

Si las precipitaciones se concretan, el efecto más inmediato sería la formación de barro en zonas expuestas, además de posibles demoras en la circulación y complicaciones para actividades al aire libre.

Cómo estará el clima día por día esta semana

El pronóstico extendido anticipa una semana con cambios marcados, descenso paulatino de la temperatura y varias jornadas con cielo mayormente cubierto.

Domingo 26 de julio: mínima de 12°C y máxima cercana a 20°C. El día arrancará con nubosidad parcial, algunos claros durante la tarde y cielo más cerrado hacia la noche.

Lunes 27 de julio: será la jornada más inestable. Se prevé una mínima de 12°C y una máxima de 18°C, con posibilidad de lluvias hacia la tarde y la noche. Este sería el tramo en el que podría comenzar el “tormentón de barro”.

Lluvias en Buenos Aires Foto: SMN

Martes 28 de julio: el cielo seguiría mayormente nublado, aunque sin lluvias importantes previstas. La temperatura se movería entre 12°C y 17°C. Aun así, podrían continuar las consecuencias del lunes, con calles húmedas, plazas embarradas y veredas resbaladizas.

Miércoles 29 de julio: se espera un descenso más notorio, con mínima de 9°C y máxima de apenas 12°C. Será un día gris, fresco y con sensación térmica baja.

Jueves 30 de julio: podrían volver algunos momentos de sol durante la mañana. La mínima rondaría los 7°C y la máxima llegaría a 16°C.

Viernes 31 de julio: el mes cerraría con cielo mayormente nublado, mínima de 9°C y máxima de 18°C, sin saltos térmicos bruscos.

Qué zonas pueden verse más afectadas

Las zonas más vulnerables serán aquellas donde haya calles sin pavimentar, obras, zanjas, terrenos bajos o espacios verdes con mucho tránsito peatonal. En el Gran Buenos Aires, esto puede sentirse con más fuerza en barrios periféricos, accesos de tierra y sectores con drenaje deficiente.

En la Ciudad, los principales inconvenientes podrían darse en cordones con acumulación de agua, bocas de tormenta tapadas, senderos de plazas y veredas en mal estado. Para quienes usan transporte público, conviene salir con algunos minutos extra, ya que la lluvia suele generar demoras en colectivos y mayor congestión vehicular.

Recomendaciones para evitar problemas por el barro y la lluvia

Ante este escenario, lo mejor es anticiparse. Se recomienda llevar calzado cerrado o impermeable, evitar caminar por zonas de obra, revisar el estado de paraguas y pilotos, y prestar atención al cruzar calles o avenidas con acumulación de agua.

Quienes manejan deberían circular con precaución, especialmente en calles internas o accesos con baja visibilidad. En motos y bicicletas, el barro puede reducir la adherencia y aumentar el riesgo de caídas.

También conviene proteger mochilas, documentación, celulares y computadoras portátiles, ya que las lluvias aisladas pueden aparecer de manera repentina durante la tarde o la noche del lunes.